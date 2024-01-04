نائب أمير تبوك يلتقي "القعير" ويطلع على تقرير مسيرة التعليم بالمنطقة

وفي بداية اللقاء رحب الأمير خالد بن سعود بمدير التعليم، الذي أطلعه على تقرير عن مسيرة التعليم في منطقة تبوك، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل إدارة التعليم بالمنطقة، مؤكداً على الدعم الكبير والاهتمام والمتابعة الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.