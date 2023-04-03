"تعليم الشرقية" تدعو الراغبين في الترشح للعمل بمدارس التعليم المستمر للعام القادم للتسجيل

دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، منسوبيها الراغبين والراغبات في الترشح للعمل بمدارس التعليم المستمر للمرحلة الابتدائية بقطاعيها (البنين والبنات)، وللمرحلة المتوسطة والثانوية لقطاع البنين، للعام القادم ١٤٤٥، إلى المبادرة بالتسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة عبر الروابط المخصصة للترشح لقطاع البنين http://forms.office.com/r/fyDZhD6HyX
وللترشح لقطاع البنات http://forms.office.com/r/eMuGkGeh9N.
وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى الفئات المستهدفة بالترشح للعمل بمدارس التعليم المستمر وهم (مدير ومديرة، وكيل ووكيلة، موجه وموجهة طلابية، رائد ورائدة نشاط، معلم ومعلمة، وصولًا لمحضر مختبر علوم).
ودعا "الباحص" إلى أهمية تقيد المترشحين بالشروط والضوابط الموضحة والمعلنة بالتعميم المرسل لكل المدارس، ومن بينها تلك الضوابط الخاصة بترشح المديرين والمعلمين، والتي منها: ألا يقل تقدير المتقدم في عمله النهاري "تقويم الأداء الوظيفي" في العامين السابقين عن جيد جدًّا، كذلك ألا تقل خدمته في التدريس عن ثلاث سنوات، كذلك أن يكون المرشح للتدريس في المدارس الابتدائية للتعليم المستمر من معلمي المرحلة الابتدائية ويمارس التدريس فعليًّا، ويستثنى من ذلك مدارس الهجر النائية.
وتابع: كما يُشترط أن يكون المرشح للتدريس في المدارس المتوسطة والثانوية للتعليم المستمر، جامعيًّا، ومتخصصًا في المادة التي يُرَشح لتدريسها، وأن يكون ممارسًا للتدريس فعليًّا.
جدير بالذكر أن آخر موعد لاستقبال بيانات المترشحين 20 رمضان 1444هـ.