"تعليم الشرقية" تدعو الراغبين في الترشح للعمل بمدارس التعليم المستمر للعام القادم للتسجيل

ودعا "الباحص" إلى أهمية تقيد المترشحين بالشروط والضوابط الموضحة والمعلنة بالتعميم المرسل لكل المدارس، ومن بينها تلك الضوابط الخاصة بترشح المديرين والمعلمين، والتي منها: ألا يقل تقدير المتقدم في عمله النهاري "تقويم الأداء الوظيفي" في العامين السابقين عن جيد جدًّا، كذلك ألا تقل خدمته في التدريس عن ثلاث سنوات، كذلك أن يكون المرشح للتدريس في المدارس الابتدائية للتعليم المستمر من معلمي المرحلة الابتدائية ويمارس التدريس فعليًّا، ويستثنى من ذلك مدارس الهجر النائية.