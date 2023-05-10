تزامناً مع الحملة الوطنية.. "إسلامية نجران" تكثّف برامجها التوعوية بخطورة المخدرات والإدمان

تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات كثّف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، برامجه التوعوية عن خطورة المخدرات والإدمان.
ونظّم الفرع عدداً من المحاضرات التوعوية بعنوان: "خطورة المخدرات على الجيل المسلم"، ألقاها المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن العصيمي، في جامع عليان العمر، كما ألقى عددٌ من الدعاة محاضرات في الموضوع ذاته بعدد من جوامع المنطقة.
وتناولت المحاضرات التعريف بالمخدرات وأنواعها، وما تسبّبه من أضرار صحية وعقلية ونفسية، إضافة إلى خطرها على الفرد والمجتمع، ودورها في نشر الجريمة.
وتطرقت المحاضرات إلى الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، وما توليه الحكومة الرشيدة -حفظها الله- من جهود كبيرة لمكافحتها، ووقاية المجتمع منها.
وأكد المدير العام للفرع الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه المحاضرات تأتي استشعاراً لدور الفرع الوطني في نشر الوعي لكل أفراد المجتمع، ومواكبة الحملة الوطنية الهادفة إلى حماية أبناء وبنات الوطن من خطورة المخدرات ومحاربة مروّجيها.