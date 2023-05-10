تزامناً مع الحملة الوطنية.. "إسلامية نجران" تكثّف برامجها التوعوية بخطورة المخدرات والإدمان

ونظّم الفرع عدداً من المحاضرات التوعوية بعنوان: "خطورة المخدرات على الجيل المسلم"، ألقاها المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن العصيمي، في جامع عليان العمر، كما ألقى عددٌ من الدعاة محاضرات في الموضوع ذاته بعدد من جوامع المنطقة.