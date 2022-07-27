أمير منطقة جازان بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي للّجنة الهندسية للسلامة

كما استمع لشرحٍ موجز حول المقترحات التطويرية الخاصة بتغيير مسارات بعض الطرق في المنطقة، والاستعدادات والخطط التفصيلية للتعامل مع حالات الأمطار والسيول بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، مثمنًا الجهود التي يبذلها منسوبو الدفاع المدني وفرع وزارة النقل بالمنطقة خلال هطول الأمطار وجريان السيول، والعمل المتميز لإنجاح التنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية لتنفيذ الأعمال والتدابير الوقائية على أكمل وجه.