أمير منطقة جازان بالنيابة يتسلّم التقرير السنوي للّجنة الهندسية للسلامة

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء؛ مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع.
واطلع أمير منطقة جازان، خلال اللقاء، على التقرير السنوي للجنة الهندسية للسلامة، الذي يبرز الدور الفاعل والجهود المبذولة في متابعة المشروعات والمنشآت المهمة التي تم الوقوف عليها وتجري متابعة تطبيقها واستيفائها لوسائل السلامة ومتطلبات وأنظمة الوقاية للحماية من الحريق بالمشروعات والمنشآت السياحية والتجارية والصحية والصناعية والسكنية والتعليمية.
كما استمع لشرحٍ موجز حول المقترحات التطويرية الخاصة بتغيير مسارات بعض الطرق في المنطقة، والاستعدادات والخطط التفصيلية للتعامل مع حالات الأمطار والسيول بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، مثمنًا الجهود التي يبذلها منسوبو الدفاع المدني وفرع وزارة النقل بالمنطقة خلال هطول الأمطار وجريان السيول، والعمل المتميز لإنجاح التنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية لتنفيذ الأعمال والتدابير الوقائية على أكمل وجه.