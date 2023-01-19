"الفرق الرقابية "بالطائف تنفذ 450 جولة على المحال التجارية والمرافق الغذائية

وكانت "البلديات الفرعية " بالطائف قد نفذت 450 جولة رقابية بهدف رفع مستوى الوعي، وتعزيز كفاءة الخدمات وسلامة الأغذية المقدمة، وجودة التخزين والحفظ للمواد الغذائية واللحوم وغيرها، ورصدت العديد من المخالفات الصحية التي تتعلق بسوء النظافة، ومخالفة طرق الحفظ والتخزين، وتجاوزات ببيئة العمل والتحضير، علاوة على مخالفات تتعلق بالمستودعات الغذائية، وأماكن الحفظ والتخزين القصير والطويل الأمد، وملاحظات على طرق الحفظ للمواد القابلة للتلف السريع.