"الفرق الرقابية "بالطائف تنفذ 450 جولة على المحال التجارية والمرافق الغذائية

نفذت الفرق الرقابية للبلديات الفرعية بأمانة الطائف 450جولة رقابية لتعزيز امتثال المحلات التجارية والغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات البلدية التي تضمن سلامة وجودة المعروضات والخدمات المقدمة للمستهلك.
وكانت "البلديات الفرعية " بالطائف قد نفذت 450 جولة رقابية بهدف رفع مستوى الوعي، وتعزيز كفاءة الخدمات وسلامة الأغذية المقدمة، وجودة التخزين والحفظ للمواد الغذائية واللحوم وغيرها، ورصدت العديد من المخالفات الصحية التي تتعلق بسوء النظافة، ومخالفة طرق الحفظ والتخزين، وتجاوزات ببيئة العمل والتحضير، علاوة على مخالفات تتعلق بالمستودعات الغذائية، وأماكن الحفظ والتخزين القصير والطويل الأمد، وملاحظات على طرق الحفظ للمواد القابلة للتلف السريع.
وكشفت "أمانة الطائف "أنها تعاملت مع المخالفات المضبوطة من خلال تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق أصحابها عبر منصة "ممتثل"، وتم وضع خطة للجولات الرقابية اللاحقة للمتابعة المستمرة للمرافق المخالفة حتى تحقيق متطلبات اللوائح البلدية والتقيد بالاشتراطات الصحية المطلوبة.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية المكثفة ترفع من امتثال أنشطة تداول الأغذية والتزامها بالتعليمات البلدية، مما يحقق اعلى معايير السلامة الغذائية ويضمن سلامة المستهلك النهائي لهذه السلع والمنتجات.