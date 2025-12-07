فرع زراعة عسير يعلن عائدًا اقتصاديًا يتجاوز 6 ملايين ريال للعمل التطوعي

وأكد الفرع استمرار جهوده لتطوير منظومة العمل التطوعي خلال الموسم المقبل، بدعم من إدارة منظمات القطاع غير الربحي، مشددًا على أن هذه المبادرات تأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية التي تستهدف تعزيز الوعي البيئي، وتمكين المتطوعين، ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.