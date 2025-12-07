فرع زراعة عسير يعلن عائدًا اقتصاديًا يتجاوز 6 ملايين ريال للعمل التطوعي

سجّل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير عائدًا اقتصاديًا يفوق 6.5 ملايين ريال من جهود العمل التطوعي خلال الفترة الماضية، بعد مشاركة 13,935 متطوعًا في 230 فرصة تطوعية نفّذها الفرع، بإجمالي 265,964 ساعة تطوعية، فيما بلغ متوسط رضا المستفيدين 97.63%.
وكرّم مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي آل عطيف المشاركين في تنفيذ المبادرات والبرامج التطوعية؛ تقديرًا لإسهاماتهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المجتمعية.
ونفّذ الفرع مبادرة مجتمعية احتفاءً بـ اليوم العالمي للتطوع 2025، وذلك في مقر الفرع وبحضور المدير العام، وبمشاركة عدد من منظمات القطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية، ضمن جهود ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز دور العمل التطوعي في منطقة عسير.
وأكد الفرع استمرار جهوده لتطوير منظومة العمل التطوعي خلال الموسم المقبل، بدعم من إدارة منظمات القطاع غير الربحي، مشددًا على أن هذه المبادرات تأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية التي تستهدف تعزيز الوعي البيئي، وتمكين المتطوعين، ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.