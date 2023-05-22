جدة.. بلدية أبرق الرغامة تضبط كمية كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

وقال رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني، اليوم الاثنين: إن الفرق التفتيشية ضبطت مطعمًا استغل مستودعًا مجاورًا لإعداد وتحضير الأطعمة الفاسدة، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، قبل عرضها على المستهلكين.