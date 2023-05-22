جدة.. بلدية أبرق الرغامة تضبط كمية كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك

تمكنت الأجهزة الرقابية ببلدية أبرق الرغامة، التابعة لأمانة محافظة جدة، من ضبط مطعم يقدم مأكولات فاسدة للمستهلكين.
كما أتلفت 880 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة داخل المطعم المخالف بنطاق "أبرق الرغامة". جاء ذلك ضمن الأعمال الميدانية لرفع مستوى الامتثال في المنشآت التجارية والصحية.
وقال رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني، اليوم الاثنين: إن الفرق التفتيشية ضبطت مطعمًا استغل مستودعًا مجاورًا لإعداد وتحضير الأطعمة الفاسدة، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، قبل عرضها على المستهلكين.
وأضاف، أنه تمت مصادرة المواد الغذائية كافة، وإتلافها وفق الطرق الصحية، وإغلاق المستودع والمطعم واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.
من جانبها ثمّنت أمانة جدة، تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات، بالإبلاغ عن المخالفات البلدية، عبر تطبيق "بلدي" أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.