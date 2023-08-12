الطائف.. الجهات الحكومية والأهلية ترحب بعودة المعلمين والمعلمات

رحبت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والجهات الحكومية وغير الربحية والأهلية، بعودة المعلمين والمعلمات، صناع التغيير والإبداع، للمدارس غدًا الأحد 26 من المحرم 1445 بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، وذلك من خلال رسائل اتصالية عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت الرسائل تثمين جهودهم والثقة بقدراتهم على أداء رسالتهم السامية بنجاح، والتشديد على أن عودتهم لمحاضن العلم والمعرفة سينبض بالعطاء ويصنع الفرق، فهم طاقات وقدرات تُسهم في بناء الوطن ودعم مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بتعاون الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية بترحيبهم بالمعلمين والمعلمات عبر منصاتهم الإعلامية، لما للمعلم من دور كبير في توصيل الخبرات والمعلومات التربوية وتوجيه السلوك لدى المتعلمين، حيث إنهم صناع التغيير والإبداع الذين هم ركيزة العملية التعليمية.
ويأتي ذلك الحراك الإعلامي من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية للمساهمة في صناعة نجاح العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال تفعيل خطة إدارة التعليم (الإعلامية) انطلاقًا من دورها في تهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد.