الطائف.. الجهات الحكومية والأهلية ترحب بعودة المعلمين والمعلمات

رحبت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والجهات الحكومية وغير الربحية والأهلية، بعودة المعلمين والمعلمات، صناع التغيير والإبداع، للمدارس غدًا الأحد 26 من المحرم 1445 بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، وذلك من خلال رسائل اتصالية عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت الرسائل تثمين جهودهم والثقة بقدراتهم على أداء رسالتهم السامية بنجاح، والتشديد على أن عودتهم لمحاضن العلم والمعرفة سينبض بالعطاء ويصنع الفرق، فهم طاقات وقدرات تُسهم في بناء الوطن ودعم مستهدفات رؤية 2030.