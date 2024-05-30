مدير بيئة مكة يعلن استعداد جميع الكوادر العاملة في الحج

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته لموسم حج عام 1445هـ، بتوفير جميع الكوادر المتخصصة، التي تباشر أعمالها منذُ 20 ذي القعدة حتى انتهاء المناسك.
وقد افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أمس الأربعاء، ورشة عمل تستهدف مشرفي فرع الوزارة العاملين في موسم حج هذا العام، ضمن استعداداتهم الأخيرة.
واشتملت الورشة مناقشة مهام عمل جميع الإدارات المختلفة المشاركة وعلى لقاء مفتوح لاستيعابهم لمهامهم.
وأكد "الخليف"، جاهزية المسالخ في المنطقة وفق أفضل المعايير الصحية واستعدادها لاستقبال موسم الحج واتخاذ كل الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ ورفع جاهزية القصابين.
وأشار إلى تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، مشددًا على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية؛ لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.
وأوضح " الخليف" أن هناك خططًا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل.
وأكد تكثيف الرقابة وفرق المراقبة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.
وبين أن الجولات الرقابية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة على جميع أسواق الأغنام والماشية؛ للتأكد من تنفيذ جميع التعليمات والأنظمة والاشتراطات الصحية وكل ما يعرض على المستهلكين.
كما أكد أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي بيت الله الحرام المسجد، لافتًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لخدمة ضيوف الرحمن.