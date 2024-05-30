مدير بيئة مكة يعلن استعداد جميع الكوادر العاملة في الحج

وقد افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أمس الأربعاء، ورشة عمل تستهدف مشرفي فرع الوزارة العاملين في موسم حج هذا العام، ضمن استعداداتهم الأخيرة.