‫مدير "إسلامية نجران": اليوم الوطني ذكرى نتفاخر فيه بالأمجاد التاريخية

رفع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، اليوم السبت، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الفرع، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي النبيل؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.
وقال الشيخ "العتيبي": إن هذا اليوم نستذكر فيه الأمجاد التاريخية التي خلدها مؤسس هذه البلاد العظيمة، جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- لتوحيد أطراف هذه البلاد المباركة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونشر الأمن وبسط نفوذ الدولة على أرجائها.
كما تأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتكون نقلة نوعية في الاستفادة من ثروات الوطن وأبنائه مع المحافظة على الثوابت الإسلامية.
وأوضح الشيخ "العتيبي"، أن الشعب السعودي يتفاخر في هذا اليوم، بما تحقق من أمجاد تاريخية، وحاضر هيمنت فيه المملكة عالميًّا وأصبحت قوة مؤثرة اقتصاديًّا وسياسيًّا، نتيجة الرؤية الطموحة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد، لتصبح المملكة ملهمة العالم في خططها الرائدة للمستقبل.
ودعا الشيخ "العتيبي"، في ختام تصريحه الله تعالى، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على وطننا أمنه وأمانه واستقراره، وينصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي ويديم على المملكة أمنها واستقرارها وتقدّمها ورقيها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.