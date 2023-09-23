‫مدير "إسلامية نجران": اليوم الوطني ذكرى نتفاخر فيه بالأمجاد التاريخية

وأوضح الشيخ "العتيبي"، أن الشعب السعودي يتفاخر في هذا اليوم، بما تحقق من أمجاد تاريخية، وحاضر هيمنت فيه المملكة عالميًّا وأصبحت قوة مؤثرة اقتصاديًّا وسياسيًّا، نتيجة الرؤية الطموحة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد، لتصبح المملكة ملهمة العالم في خططها الرائدة للمستقبل.