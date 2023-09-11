"تقنية أبها" تحتفي بالعميد الجديد وتُكرم السابق وعدداً من منسوبي الكلية

نظم قسم الدراسات العامة بالكلية التقنية بأبها مساء أمس، حفل استقبال للعميد الجديد الدكتور يحيى آل كاسي، وتوديع العميد السابق المهندس ناصر آل زيدان وذلك في إحدى الاستراحات بمدينة أبها.
ورحب رئيس قسم الدراسات العامة بالكلية الدكتور عبدالله آل فرحان بالمكرمين وهم المهندس ناصر آل زيدان عميد الكلية السابق والدكتور يحيى آل كاسي عميد الكلية الجديد ومحمد ردعان الشهري وكيل الكلية لشؤون المتدربين السابق ومعلوي ناصر آل عواض وكيل الكلية للجودة السابق وعلي القحطاني الوكيل الجديد للجودة.
وحضر اللقاء عدد كبير من منسوبي قسم الدراسات العامة بالكلية حيث تبادل الجميع الأحاديث الودية، ثم تناول الجميع طعام العشاء الذي أعد بهذه المناسبة.
وفي نهاية اللقاء، عبر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمنسوبي قسم الدراسات العامة بالكلية.