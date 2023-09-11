"تقنية أبها" تحتفي بالعميد الجديد وتُكرم السابق وعدداً من منسوبي الكلية

نظم قسم الدراسات العامة بالكلية التقنية بأبها مساء أمس، حفل استقبال للعميد الجديد الدكتور يحيى آل كاسي، وتوديع العميد السابق المهندس ناصر آل زيدان وذلك في إحدى الاستراحات بمدينة أبها.