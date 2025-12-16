مختبر المياه الوطنية بحائل ينال اعتماد "آيزو 17025" لكفاءة المختبرات

حصل مختبر حائل المركزي، التابع لفرع شركة المياه الوطنية بمنطقة حائل، على شهادة الاعتماد الدولية آيزو (ISO/IEC 17025)، المعنية بكفاءة المختبرات، والتي تُعد المرجع العالمي الأهم لاعتمادها.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أمير منطقة حائل، اليوم، مدير عام فرع الشركة بالمنطقة خالد الجمعان، ومدير المختبر عبدالرحمن العنزي، ومساعده خالد التميمي، حيث اطّلع سموه على شهادة الاعتماد، واستمع إلى شرح عن المختبر ودوره في تجويد أعمال الشركة.
ويعكس حصول مختبر الفرع على هذا الاعتماد التزامه بتطبيق أنظمة جودة دقيقة ومعتمدة دوليًا، وتمتّعه بكفاءة فنية عالية في إجراء الاختبارات والتحاليل، واستخدامه أجهزة معايرة دقيقة، إلى جانب تطبيقه لإجراءات تضمن صحة النتائج وموثوقيتها، والالتزام بالحياد والدقة وسرية البيانات، مع امتلاكه كوادر فنية مؤهلة.