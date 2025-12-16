مختبر المياه الوطنية بحائل ينال اعتماد "آيزو 17025" لكفاءة المختبرات

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أمير منطقة حائل، اليوم، مدير عام فرع الشركة بالمنطقة خالد الجمعان، ومدير المختبر عبدالرحمن العنزي، ومساعده خالد التميمي، حيث اطّلع سموه على شهادة الاعتماد، واستمع إلى شرح عن المختبر ودوره في تجويد أعمال الشركة.