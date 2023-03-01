يستمر ٤ أيام.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك

دشَّن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية".
جاء ذلك بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اللواء الدكتور محمد بن حسن القحطاني، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وممثِّلي الجهات التطوعية والأهلية بالمنطقة. ويستمرُّ لمدة أربعة أيام بمجمع تبوك بارك مول التجاري.
وخلال الحفل اطلع الحقباني على أحدث الآليات والأجهزة والعربات المتخصِّصة في أنظمة إطفاء الحرائق والإنقاذ، التي زودت بها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، في ظلّ كوادر بشرية وآليات تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.
بعد ذلك افتتح "الحقباني" المعرضَ المصاحبَ للفعاليات، الذي أقامتْه مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع أكثر من "٣٠" جهة حكومية وأهلية وتطوعية بمختلف أجنحة المعرض.
من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بالدفاع المدني بالمنطقة، العميد محمد بن حصيد العنزي، أن المديرية بالمنطقة تحتفي بهذا اليوم كمثيلاتها في جميع مناطق المملكة، انطلاقًا من أهمية رفع مستوى الوعي للمجتمع، وتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات، وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين والمقيمين؛ حتى تتم معرفة وتقييم الأخطار وطرق التعامل معها.
بعدها شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا عن جهود رجال الدفاع المدني، ودورهم في حماية الأرواح والممتلكات، وفي ختام الفعالية كرّم وكيل إمارة منطقة تبوك الجهاتِ المشاركة والداعمة، كما تم تكريم مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقًا، اللواء متقاعد ناصر بن عبدالله القويزاني.