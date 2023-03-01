يستمر ٤ أيام.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بالدفاع المدني بالمنطقة، العميد محمد بن حصيد العنزي، أن المديرية بالمنطقة تحتفي بهذا اليوم كمثيلاتها في جميع مناطق المملكة، انطلاقًا من أهمية رفع مستوى الوعي للمجتمع، وتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات، وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين والمقيمين؛ حتى تتم معرفة وتقييم الأخطار وطرق التعامل معها.