هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تنظم ندوة "جهود الدولة السعودية في حماية جناب التوحيد"

وتحدث أصحاب الفضيلة عن فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة في تأصيل العقيدة الصحيحة وحماية جناب التوحيد، وبذل الجهود في محاربة الشرك، منذ تولّي الإمام محمد بن سعود، غفر الله له، إلى أن توالت الجهود على يد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وتبعه أبناؤه من بعده، حتى أصبحنا نعيش في نعم من الأمن والرخاء، ومن الواجب علينا المحافظة على هذه النعم بتوحيد الله ولزوم الجماعة وطاعة ولاة أمرنا، حفظهم الله.