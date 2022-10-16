هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تنظم ندوة "جهود الدولة السعودية في حماية جناب التوحيد"

نظّمت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأحد، ندوة لمنسوبي فرع منطقة القصيم بعنوان "جهود الدولة السعودية في حماية جناب التوحيد".
جاء ذلك ضمن برامج وأنشطة حملة "حقُّ الله"، التي دشنها الرئيس العام؛ لتعزيز العقيدة الصحيحة وبيان جهود المملكة العربية السعودية في ذلك.
ألقى الندوة كل من: مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، ومدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة الشيخ عبدالعزيز محمد الحبر، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني.
وتحدث أصحاب الفضيلة عن فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة في تأصيل العقيدة الصحيحة وحماية جناب التوحيد، وبذل الجهود في محاربة الشرك، منذ تولّي الإمام محمد بن سعود، غفر الله له، إلى أن توالت الجهود على يد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وتبعه أبناؤه من بعده، حتى أصبحنا نعيش في نعم من الأمن والرخاء، ومن الواجب علينا المحافظة على هذه النعم بتوحيد الله ولزوم الجماعة وطاعة ولاة أمرنا، حفظهم الله.
من جانبه قدّم مدير عام الفرع الشيخ الدكتور محمد القرني، شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة، على ما قدموه خلال هذه الندوة القيمة، مشيدًا بمتابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.