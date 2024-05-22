طلاب "الأمان الأسري" يزورون مركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض

زار عددٌ من طلاب الدبلوم العالي في الأمان الأسري، اليوم الأربعاء، مركزَ الخدمات الطبية الشرعية بمنطقة الرياض.
جاء ذلك في ظلّ التعاون بين مركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض، وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، بالشراكة مع برنامج الأمان الأسري الوطني في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
وقالت رئيس الشؤون الأكاديمية بالمركز استشاري الطب الشرعي الدكتورة خلود سامي الصويغ: تهدف الزيارة إلى التعرف على الخدمات المقدمة في مجال الطب الشرعي الإكلينيكيّ، وكيفية التعامل مع حالات العنف بمختلف أنواعها، وإعداد كفاءات في مجال حماية الأسرة من العنف.
وعرّف اللقاءُ الطلابَ بدور العاملين في مركز الخدمات الطبية الشرعية بمنطقة الرياض، وطرق التعامل مع حالات العنف والإيذاء التي ترد للمركز باحترافية وجودة في الأداء وكيفية اكتشاف تلك الحالات وآلية التعامل معها.
يُضاف إلى ذلك أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين ولجان الحماية من العنف والإيذاء في التعامل مع الضحايا بعد الصدمة؛ لضمان سلامتهم الصحية والنفسية وتقديم الدعم لهم. كما بيّنت أهمية التعامل مع الحالات بخصوصية وسرية.
وعن أعمال العيادة الطبية الشرعية، قالت "الصويغ": إن العيادة تقدم خدمات تشخيصية، ومهمة العاملين بها التحفظ على الأدلّة الجنائية والعينات البيولوجية.
من جانبها تطرّقت استشاري الطب الشرعي الدكتورة عفاف الشرهان، إلى مفهوم الطب الشرعي والعنف الأسري، أما الأخصائية الاجتماعية مريم النافع، فقد ركّزت على دور الأخصائي الاجتماعي في العنف والاعتداءات.