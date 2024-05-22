طلاب "الأمان الأسري" يزورون مركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض

وقالت رئيس الشؤون الأكاديمية بالمركز استشاري الطب الشرعي الدكتورة خلود سامي الصويغ: تهدف الزيارة إلى التعرف على الخدمات المقدمة في مجال الطب الشرعي الإكلينيكيّ، وكيفية التعامل مع حالات العنف بمختلف أنواعها، وإعداد كفاءات في مجال حماية الأسرة من العنف.