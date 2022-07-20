"أدبي حائل" يختتم مساء اليوم ورشة عمل بعنوان "الكتابة الإبداعية"

وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، الدكتور نايف المهيلب، ‏أن هذه الورشة تأتي كجزء من مسؤولية النادي في التدريب الذي هو جزء من سياسة النادي الثقافية، وخصوصًا فيما يتعلق بالكتابة الإبداعية، وكذلك جزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه شباب المنطقة وفتياتها لتثقيف الجيل الناشئ (الصف الثاني من الأدباء والأديبات). مضيفًا بأن هذه الورشة تأتي في توقيت مهم جدًّا بالنسبة للطلاب والطالبات، وتغذية راجعة للمهتمين بالقراءة الإبداعية، وخصوصًا مع تقنية العصر الجديد التي تقتضي الإيجاز بسرعة. وهذا تحدي الإيجاز والاختصار والإبداع مع التقنية.