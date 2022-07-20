"أدبي حائل" يختتم مساء اليوم ورشة عمل بعنوان "الكتابة الإبداعية"

اختتم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل مساء اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "الكتابة الإبداعية"، قدمها الدكتور شتيوي الغيثي، واستمرت يومين، بواقع ثلاث ساعات لليوم الواحد، وذلك على هامش الفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية التي ينفذها النادي خلال إجازة صيف هذا العام، وتهدف إلى استغلال وقت الإجازة والفراغ للشباب والشابات بما يعود عليهم بالنفع، وتعريفهم بمواهبهم وتنميتها، وتعلُّم مهارات جديدة في الأدب والثقافة واللغة.
وحول الورشة تحدث الدكتور شتيوي الغيثي قائلاً: تتطرق الدورة إلى مفهوم الكتابة الإبداعية بوصفها التعبير عن الذات والأفكار والتصورات بطرق أدبية متنوعة مع الحوار حول كون الإبداع موهبة أم صناعة. وعرج الغيثي على سمات الإبداع التي منها الخيال وتعدُّد الأفكار والذاتية والجدة، ومن ثم مناقشة أهداف الكتابة الإبداعية، وعدد من الأنشطة حول أنواع الكتابة الإبداعية، ومقومات العملية الإبداعية.. وفصَّل الحديث حول أسرار الكتابة الإبداعية مع عدد كبير من التدريبات، ثم ختم بعدد من النصائح العامة حول الكتابة الإبداعية.
وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، الدكتور نايف المهيلب، أن هذه الورشة تأتي كجزء من مسؤولية النادي في التدريب الذي هو جزء من سياسة النادي الثقافية، وخصوصًا فيما يتعلق بالكتابة الإبداعية، وكذلك جزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه شباب المنطقة وفتياتها لتثقيف الجيل الناشئ (الصف الثاني من الأدباء والأديبات). مضيفًا بأن هذه الورشة تأتي في توقيت مهم جدًّا بالنسبة للطلاب والطالبات، وتغذية راجعة للمهتمين بالقراءة الإبداعية، وخصوصًا مع تقنية العصر الجديد التي تقتضي الإيجاز بسرعة. وهذا تحدي الإيجاز والاختصار والإبداع مع التقنية.