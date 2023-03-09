وزير التعليم يرعى المؤتمر السادس للجمعية العالمية لبحوث الإبل بجامعة الملك فيصل

أبان أن هناك خمس ورش عمل في المؤتمر في كل مما يلي: جينوم الإبل والرعاية الصحية الأولية ورعاية حديثي الولادة، والتطورات الحديثة في جراحة الإبل، والرعاية الصحية والأمراض المعدية، والأمراض الطفيلية في الإبل بالإضافة إلى الملصقات العلمية الخاصة لأبحاث متنوعة عن الإبل في مختلف المحاور، لافتًا إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر، يركز على الارتقاء بمستوى أنشطة الإبل من النواحي الفنية والثقافية والاجتماعية، وإقامة مؤتمرات ودورات وندوات مصاحبة للمعرض، والتطوير المهني من خلال إقامة مؤتمرات ودورات وندوات مصاحبة للمعرض، وورش عمل متخصصة وجلسات علمية، والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية المتعلقة بالإبل من البحث العلمي والتقنيات والابتكارات والعلاجات والأدوية والمنتجات الحديثة، بالإضافة إلى التركيز على الأهمية الاستراتيجية للإبل كمصدر حيواني مهم، يسهم في النهوض بالاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي لتعزيز مكانتها التاريخية كإرث ثقافي يرتبط به العديد من الشعوب، وغرس العناية بالإبل للجيل المقبل والمحافظة على هذا التراث العالمي.