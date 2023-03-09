وزير التعليم يرعى المؤتمر السادس للجمعية العالمية لبحوث الإبل بجامعة الملك فيصل

تحت رعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، تنطلق فعاليات المؤتمر الـ 6 للجمعية الدولية لأبحاث وتنمية الإبل ISOCARD، تحت شعار: "دور الإبل في الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي"، والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه جامعة الملك فيصل، ممثلة في الجمعية الطبية البيطرية السعودية، ومركز أبحاث الإبل، الأحد المقبل 12 مارس الجاري، ويستمر حتى الخميس 16 مارس "5 أيام"، خلال الفترة من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 6 مساءً، في رحاب الجامعة.
وثمن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، رعاية الوزير لهذا المؤتمر النوعي، والتي تمثل امتدادًا لما تقدمه الوزارة من رعاية ودعم مستمر لتحقيق تطلعات وتوجهات التنمية الوطنية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية، المشرف العام على المؤتمر الدكتور صلاح الشامي، أن فعاليات المؤتمر، تشتمل على جلسات علمية في مختلف المحاور، ومعرض الملصقات، والمعرض المصاحب، ومحاضرات عامة من المتحدثين الرئيسيين، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن 6 محاور علمية، وهي:
1- بيولوجيا الإبل "علم التشريح، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم الوراثة، وعلم المناعة، والتكاثر، والتغذية".
2- منتجات الإبل "الحليب، واللحوم، والصوف، والعروض الرياضية".
3- صحة الإبل "الجراثيم، والفيروسات، والطفيليات، والأوبئة، وأمراض الإبل المختلفة".
4- الإبل والبيئة "السموم البيئية، التغيرات المناخية، علم الأمراض البيئي، التأثيرات البيئية".
5- اقتصاد الإبل، قطاع لحوم الإبل، حليب وصوف الإبل.
6- التنمية المستدامة "تكليف تربية الإبل".
أضاف الشامي، أن للمؤتمر ثمانية أهداف رئيسة، وهي:
1- إبراز المكانة العلمية الدولية لعلوم الإبل.
2- تعزيز إسهامات علماء الإبل في تنمية صناعة الإبل والترويج للإصدارات العلمية المتخصصة بها.
3- تعزيز معايير الصحة العامة في الإبل وإلقاء الضوء على آخر المستجدات العلمية.
4- تشجيع تبادل المعلومات حول الاهتمام بالإبل بين المشاركين وأنصار المنظمات المعنية.
5- نشر البحوث التطبيقية، التي تشكل رافدًا أساسيًا في تطوير علوم الإبل والنهوض بواقع الثروة الحيوانية في المملكة.
6- التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل وخارج المملكة في مجال الإبل.
7- إبراز دور برامج التحصين الفعالة في حماية الإبل من الأمراض وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة.
8- التعرف على دور الطب البيطري في خطط التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك دورها في جذب الاستثمار الأجنبي.
أبان أن هناك خمس ورش عمل في المؤتمر في كل مما يلي: جينوم الإبل والرعاية الصحية الأولية ورعاية حديثي الولادة، والتطورات الحديثة في جراحة الإبل، والرعاية الصحية والأمراض المعدية، والأمراض الطفيلية في الإبل بالإضافة إلى الملصقات العلمية الخاصة لأبحاث متنوعة عن الإبل في مختلف المحاور، لافتًا إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر، يركز على الارتقاء بمستوى أنشطة الإبل من النواحي الفنية والثقافية والاجتماعية، وإقامة مؤتمرات ودورات وندوات مصاحبة للمعرض، والتطوير المهني من خلال إقامة مؤتمرات ودورات وندوات مصاحبة للمعرض، وورش عمل متخصصة وجلسات علمية، والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية المتعلقة بالإبل من البحث العلمي والتقنيات والابتكارات والعلاجات والأدوية والمنتجات الحديثة، بالإضافة إلى التركيز على الأهمية الاستراتيجية للإبل كمصدر حيواني مهم، يسهم في النهوض بالاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي لتعزيز مكانتها التاريخية كإرث ثقافي يرتبط به العديد من الشعوب، وغرس العناية بالإبل للجيل المقبل والمحافظة على هذا التراث العالمي.
استعرض الشامي، أهمية المعرض المصاحب للمؤتمر في التواصل وتعزيز العلاقات مع أصحاب وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص المعنية بالاستثمار في الإبل، وطرح المنتجات والخدمات بطريقة عملية وفعالة مع عدد كبير من الزوار والمهتمين، والاطلاع على آخر مستجدات المنتجات الخاصة بالإبل وعرضها، وعقد الاجتماعات مع المستثمرين وبحث الشراكات الممكنة مع خبراء متخصصين ومهتمين في الإبل، واستحداث قنوات توزيع جديدة وتعيين وكلاء للمنتجات في المنطقة.