غدًا.. إيداع أكثر من ثلاثة ملايين ريال مكافآت طلاب وطالبات القنفذة لشهر يناير

تُودِع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الاثنين الموافق للثامن من شهر رجب الجاري لعام ١٤٤٤هـ، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر يناير ٢٠٢٣م، التي بلغت أكثر من ثلاثة ملايين ريال.
وأضاف مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي لـ"سبق"، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة، والإعاقات الجسمية، وأبناء المعلمين المتوفين، والقرى النائية والاغتراب، وطلاب المعهد العلمي.
وأكد الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة -ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية- على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق.