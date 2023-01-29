غدًا.. إيداع أكثر من ثلاثة ملايين ريال مكافآت طلاب وطالبات القنفذة لشهر يناير

تُودِع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الاثنين الموافق للثامن من شهر رجب الجاري لعام ١٤٤٤هـ، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر يناير ٢٠٢٣م، التي بلغت أكثر من ثلاثة ملايين ريال.