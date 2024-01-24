"الغامدي" يترأس مديري مكاتب التعليم بالطائف وينوِّه بدور المدرسة للحفاظ على القيم

ونوه المدير العام خلال ترؤسه اجتماع مديري مكاتب التعليم الداخلية والخارجية، المنعقد في مكتب التعليم شمال الطائف، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي، بدور المدرسة في كل المتغيرات للحفاظ على القيم، من خلال الانضباط المدرسي، والتحصيل الدراسي.