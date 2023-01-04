"إسلامية نجران" ينظم دورة "أحكام الأذان والإقامة"

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بمعهد الأئمة والخطباء، دورة لمؤذني المساجد بعنوان: "أحكام الأذان والإقامة"، يقدمها المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي وبمشاركة عددٍ من المشايخ.