"إسلامية نجران" ينظم دورة "أحكام الأذان والإقامة"

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بمعهد الأئمة والخطباء، دورة لمؤذني المساجد بعنوان: "أحكام الأذان والإقامة"، يقدمها المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي وبمشاركة عددٍ من المشايخ.
ويسعى "إسلامية نجران "لإقامة العديد من البرامج الدعوية تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لنشر العلم التأصيلي لمنسوبي الوزارة وعموم المواطنين والمقيمين .