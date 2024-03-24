أكثر من 41 مبادرة توعوية وتطوعية خلال شهر رمضان المبارك بالطائف

أطلق تجمع الطائف الصحي مبادرة تطوعية تحت شعار "اسأل طبيبك بلغات العالم"؛ وذلك بميقات السيل الكبير وميقات بالهدا، والتي تهدف لخدمة قاصدي البيت الحرام لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك بعدد من اللغات من الإنجليزية والفرنسية والصينية والأوردو والفلبينية والإندونيسية والتركية.
وتشكل المبادرة خدمة نوعية للمعتمرين المتوجهين لمكة المكرمة من خلال قيام المتطوعين الصحيين بالتجمع المسجلين بإدارة التطوع الصحي، بتقديم الخدمات الاستشارية والتوعوية والتثقيفية من قِبَل متخصصين في عدد من التخصصات المشاركة، تشمل استشاريين في طب الباطنة والجراحة والقلب والغدد الصماء والسكر والصدر وطب الأسرة والطب التأهيلي، إضافة إلى طبيب صيدلي.
وتقوم فكرة المبادرة على قناة للزوم (اتصال مرئي عن بُعد) يتم من خلالها إيصال زوار بيت الله الحرام بالأطباء عن طريق منسقين يتواجدون في ميقات السيل الكبير وميقات الهدا، يقومون بربطهم بالطبيب والتخصص المطلوب الذي يستقبل الاتصال ويقدم الاستشارة الطبية اللازمة بعدد من اللغات، كما يتواجد بالمواقيت مثقفون صحيون يكون دورهم توعية وتثقيف المعتمرين بعدد من اللغات.
الجدير بالذكر أن عدد المبادرات التوعوية التي نفّذها التجمع، بلغت 13 مبادرة، كما أن عدد الفرص التطوعية المنفذة بلغ 28 فرصة وصل فيها عدد المشاركين إلى 816 متطوعًا؛ وهو ما يعكس جهود التجمع الصحية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك؛ من أجل تحسين نمط الحياة ونقل المعرفة الصحية والمعلومة الطبية عن طريق المبادرات والبرامج التي تستهدف بالدرجة الأولى سكان المحافظة أو الزائرين أو المعتمرين، وبمشاركة كوادر التجمع الصحية أو المتطوعين.