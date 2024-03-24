أكثر من 41 مبادرة توعوية وتطوعية خلال شهر رمضان المبارك بالطائف

الجدير بالذكر أن عدد المبادرات التوعوية التي نفّذها التجمع، بلغت 13 مبادرة، كما أن عدد الفرص التطوعية المنفذة بلغ 28 فرصة وصل فيها عدد المشاركين إلى 816 متطوعًا؛ وهو ما يعكس جهود التجمع الصحية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك؛ من أجل تحسين نمط الحياة ونقل المعرفة الصحية والمعلومة الطبية عن طريق المبادرات والبرامج التي تستهدف بالدرجة الأولى سكان المحافظة أو الزائرين أو المعتمرين، وبمشاركة كوادر التجمع الصحية أو المتطوعين.