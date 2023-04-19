"مسكن آمن".. "سعيا" تُسلِّم ٣ وحدات سكنية بعد ترميمها وتأثيثها

وصرح المدير التنفيذي للجمعية، الشيخ عبدالرحمن الفهمي، بأن الجمعية تسهم في قضاء حوائج المواطنين، ومساعدتهم، والتيسير عليهم، وذلك بمشاركة المجتمع من رجال أعمال ومؤسسات وشركات وأفراد؛ إذ يسعى الجميع إلى إسعاد هذه الأسر.