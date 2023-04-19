"مسكن آمن".. "سعيا" تُسلِّم ٣ وحدات سكنية بعد ترميمها وتأثيثها

سلَّمت جمعية سعيا الإنسانية بمركز سعيا بمحافظة الليث ثلاث وحدات سكنية لأصحابها بعد ترميمها وتأثيثها بقرية سعيا الواقعة في نطاق الجمعية، وذلك ضمن مشروع "المسكن الآمن"، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالرحمن الشنبري، وأعضاء المجلس.
ويأتي مشروع "المسكن الآمن" ضمن مشاريع الخير التي تطلقها جمعية سعيا الإنسانية بمركز سعيا، ويهدف إلى مساعدة الأسر معدومة الدخل، ومساعدة الأرامل والمطلقات.
وصرح المدير التنفيذي للجمعية، الشيخ عبدالرحمن الفهمي، بأن الجمعية تسهم في قضاء حوائج المواطنين، ومساعدتهم، والتيسير عليهم، وذلك بمشاركة المجتمع من رجال أعمال ومؤسسات وشركات وأفراد؛ إذ يسعى الجميع إلى إسعاد هذه الأسر.
يُشار إلى أن الجمعية تقدم برامج عدة، منها الكفالة والغذاء والمسكن والعلاج.. منطلقة من واجبها الديني والوطني، ومستعينة بالله -عز وجل- ثم بأهل البذل والإحسان.