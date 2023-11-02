دشنها وكيل المحافظ.. زراعة عسير تطلق حملة "لنكن قدوة" في تثليث

دشن وكيل محافظ تثليث علي محمد القحطاني مبادرة التشجير"لنكن قدوة" بمكتب الوزارة بمحافظة تثليث، وبحضور مديري الجهات الحكومية وعددٍ من الناشطين في مجال البيئة، بالإضافة إلى عددٍ من الإعلاميين والمتطوعين والمتطوعات وتستهدف هذه المبادرة تشجير وتحسين المشهد الحضري لمباني منظومة البيئة والمياه والزراعة تحقيقًا للمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للوزارة وتعزيز الشراكة المجتمعية في المجال البيئي.