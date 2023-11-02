دشنها وكيل المحافظ.. زراعة عسير تطلق حملة "لنكن قدوة" في تثليث

دشن وكيل محافظ تثليث علي محمد القحطاني مبادرة التشجير"لنكن قدوة" بمكتب الوزارة بمحافظة تثليث، وبحضور مديري الجهات الحكومية وعددٍ من الناشطين في مجال البيئة، بالإضافة إلى عددٍ من الإعلاميين والمتطوعين والمتطوعات وتستهدف هذه المبادرة تشجير وتحسين المشهد الحضري لمباني منظومة البيئة والمياه والزراعة تحقيقًا للمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للوزارة وتعزيز الشراكة المجتمعية في المجال البيئي.
وشارك في تنفيذ المبادرة أكثر من 450 متطوعًا ومتطوعة، وكان فرع الوزارة بمنطقة عسير قد أطلق هذي الحملة التي ستتم على خمس مراحل ابتداءً بالفرع الرئيس وتستهدف زراعة أكثر من أربعين ألف شتلة.
مدير مكتب تثليث المهندس حمد حجاب القحطاني أشار في كلمته إلى أن المبادرة تم تنفيذها على مستوى المكاتب والوحدات بالمنطقة وفق الخطة المتبعة، وبإشراف مباشر من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير.