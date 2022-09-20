على مدار 40 عاماً.. مواطن يحتفل مع عائلته باليوم الوطني كل عام

وقال المواطن محمد بن عبدالله الزير، لـ "سبق": شعوري كأي مواطن لديه ولاءٌ صادق لهذا الوطن المعطاء، ومن الطبيعي أن أحتفل بهذه المناسبة الغالية على الجميع، وأعزز هذا الولاء في نفوس أبنائي وبناتي وأقاربي بالبهجة والسرور وحمل العَلم السعودي وصور القيادة والتوشح بالأخضر داخل منزلي مع عائلتي، وإظهار الاحتفال بهذه المناسبة على أفراد العائلة كافة، فيحق لنا كسعوديين أن نفرح بيومنا الوطني، وأن نرفع رايات التقدير والاحترام والولاء لقائدنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ونعزّز هذا الجانب في نفوس النشء.

وأضاف الزير: على مدار نحو 40 عاماً، مستمرٌ على هذا الاحتفال مع عائلتي بهذه المناسبة الغالية داخل المنزل، وهذا ما اعتدت عليه مع والدي، الذي كان يشاركنا الاحتفال باليوم الوطني منذ الصغر، الأمر الذي عزّز لديّ هذه المبادرة حتى أصبحت أقوم بها أنا مع عائلتي.