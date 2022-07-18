وزير المالية التشادي ينوه بجهود الندوة العالمية في تأهيل ورعاية الشباب

ودعا الوزير برمة إلى زيادة هذه البرامج النوعية التي تعود بالفائدة على المجتمع، حيث ضم الملتقى برامج تدريبية وتأهيلية للشباب في مجالات: إدارة المشاريع الصغيرة، ومجال المبادرات التطوعية، ومجال التدريب على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى مسابقة المشاريع النوعية، حيث قدموا من خلال الملتقى عدداً من المشاريع وتلقوا عدداً من المحاضرات المفيدة.