وزير المالية التشادي ينوه بجهود الندوة العالمية في تأهيل ورعاية الشباب
نوه وزير المالية التشادي د.صالح برمة، والأمين العام لوزارة الشباب والرياضة محمود سعيد على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في رعاية الشباب وتقديمها للبرامج النوعية الهادفة التي تصقل مهاراته وتنمي معارفه وتؤهله لنفع بلاده ومجتمعه.
جاء ذلك لدى افتتاح مكتب الندوة في تشاد للملتقى الشبابي بمقر المكتب بالعاصمة أنجمينا الذي شارك فيه (200) شاب وشابة يمثلون مستويات تعليمية مختلفة تحت شعار "مهارتك مستقبلك" وبمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يحتفل بها كل عام في 15 من يوليو.
ودعا الوزير برمة إلى زيادة هذه البرامج النوعية التي تعود بالفائدة على المجتمع، حيث ضم الملتقى برامج تدريبية وتأهيلية للشباب في مجالات: إدارة المشاريع الصغيرة، ومجال المبادرات التطوعية، ومجال التدريب على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى مسابقة المشاريع النوعية، حيث قدموا من خلال الملتقى عدداً من المشاريع وتلقوا عدداً من المحاضرات المفيدة.
من جهته كشف مدير مكتب الندوة في تشاد د.محمد البشير بأن هذه الجهود التي تقدمها الندوة في مجال رعاية الشباب يعود فضلها وجميل ثمارها للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا ودعمها الموصول لبرامج الندوة ومناشطها التي تهدف إلى تخريج أجيال تسعد بها الحياة والأوطان.
ونوه الدكتور البشير بتعاون ودعم الحكومة التشادية في تنفيذ برامج الندوة وتيسير السبل لنجاحها وتحقيق أهدافها وتشجيع مسؤوليها الذين يشيدون بدورها الفعال في كثير من المناحي وفائدتها التي تعود على مختلف الشرائح الاجتماعية.