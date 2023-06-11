"صحة حائل" تشارك في احتفالات اليوم العالمي للسلامة الغذائية

شاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل -ممثلةً في إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة- باليوم العالمي للسلامة الغذائية، والذي يصادف 7 يونيو من كل عام.
وأقيمت 3 فعاليات وندوات توعوية بكل من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل، ومستشفى الأطفال والولادة بحائل، والمستشفى السعودي الألماني.. وتهدف هذه المشاركات إلى توعية جميع أفراد المجتمع بالسلامة الغذائية.
يُذكر أن العالم يحتفل في السابع من يونيو كل عام باليوم العالمي لسلامة الأغذية، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح"، ويسلط موضوع هذا العام الضوء على دور الممارسات والمواصفات المعمول بها في مجال سلامة الأغذية؛ لضمان سلامة الأغذية وجودتها؛ حيث يلفت اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2023، الانتباهَ إلى المواصفات الغذائية.