"صحة حائل" تشارك في احتفالات اليوم العالمي للسلامة الغذائية

يُذكر أن العالم يحتفل في السابع من يونيو كل عام باليوم العالمي لسلامة الأغذية، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح"، ويسلط موضوع هذا العام الضوء على دور الممارسات والمواصفات المعمول بها في مجال سلامة الأغذية؛ لضمان سلامة الأغذية وجودتها؛ حيث يلفت اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2023، الانتباهَ إلى المواصفات الغذائية.