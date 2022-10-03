مستشفى القوات المسلحة بالجنوب يُنظِّم معرضًا توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي للقلب

واشتمل المعرض على أركان عدة، منها: الإنعاش القلبي، وجراحة القلب والقسطرة القلبية، والطب النووي للقلب، والعلاج الطبيعي، والسكري والتغذية، والتثقيف الصحي والخدمة الاجتماعية، إضافة إلى تقديم المنشورات والمطويات التثقيفية والتوعوية، والإجابة عن أسئلة الزوار، وتقديم الاستشارات والنصائح الطبية لهم.