مستشفى القوات المسلحة بالجنوب يُنظِّم معرضًا توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي للقلب

نظمت إدارة مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ممثلة بمركز الأمير خالد بن سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، معرضًا توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي للقلب 2022م بمركز موجان بارك للتسوق بخميس مشيط، بحضور مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب اللواء الدكتور/ عبدالله بن صالح العتيبي.
وافتتح اللواء المعرض المعد بهذه المناسبة، وتجول بأركانه، واستمع لشرح المشاركين وما يقدمونه للزوار من قياس للضغط ونبض القلب، وطرق وكيفية الوقاية من أمراض القلب، والخطوات الواجب اتباعها تفاديًا للمشاكل الصحية في المستقبل.
واشتمل المعرض على أركان عدة، منها: الإنعاش القلبي، وجراحة القلب والقسطرة القلبية، والطب النووي للقلب، والعلاج الطبيعي، والسكري والتغذية، والتثقيف الصحي والخدمة الاجتماعية، إضافة إلى تقديم المنشورات والمطويات التثقيفية والتوعوية، والإجابة عن أسئلة الزوار، وتقديم الاستشارات والنصائح الطبية لهم.
وفي ختام الحفل كرم اللواء المشاركين والمنظمين بالشهادات التقديرية، كما توجه بالشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه الفعالية مؤكدًا أهمية إقامة مثل هذه المعارض الصحية، التي تؤكد دور وسعي مستشفى القوات المسلحة بالجنوب لتحقيق رؤية السعودية 2030م، وحرصه على المواطن والمقيم على حد سواء بتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية.