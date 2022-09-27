"إنسان "تحتفل باليوم الوطني الـ 92 بأوبريت دار المعالي

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ( إنسان ) حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، وذلك في نادي إنسان الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور المدير العام محمد بن سعد المحارب، ومنسوبي إنسان ، ثم شاهد الحضور أوبريت دار المعالي الذي يحاكي مسيرة الوطن التاريخية.
وألقى محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية كلمة رفع فيها التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله ـ وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة.
وقال المحارب "تحل الذكرى 92 لليوم الوطني على الشعب السعودي وهو يستذكر وحدة وطنية تمثل صور المجد والبطولات والتضحيات، على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه.
ووجه المدير العام كلمة للأبناء قال فيها "أبنائي الأعزاء نحن في إنسان نسعى معكم لتحقيقِ هذا الحُلمِ النبيل والهدف السَّامي الذي يمنحكم الاستقلالية والاعتماد على الذَّات ويُحقّق أحلامكم من خلال برامج التمكين والتوظيف والتعليم.
كما شكر المحارب الجهات الداعمة لحفل اليوم الوطني 92 في إنسان، على رعايتهم لهذه الفعالية. والشكر موصول لكل من ساهم بنجاح هذا الحفل من جهات وحضور وإعلاميين، وأبناء النادي والمشرفين على تنظيم هذا الحفل.
فيما رحب أحد أبناء نادي "إنسان " بالحضور وعبر عن سعادته وزملائه بالاحتفاء باليوم الوطني وصدق مشاعرهم وإخلاصهم لبلادهم وتلاحمهم الوطني، مبيناً أن ذكرى اليوم الوطني هي من أعز المناسبات على قلوبهم، مجددين وفائهم لهذا الوطن المعطاء. وشاكرين لجمعيتهم إنسان هذا الاهتمام وحرصها على إشراكهم في المناسبات الوطنية والعامة. ثم ألقى أحد الأبناء قصيدة وطنية بهذه المناسبة.
عقب ذلك تم عرض مرئي يحاكي مناسبة اليوم الوطني، والإنجازات العظيمة التي واكبت مراحل التطوير والازدهار في هذه البلاد المباركة.
وفي ختام الحفل تم الإعلان عن نتائج الفائزين بمسابقة إنسان التي أطلقتها الجمعية بمناسبة اليوم الوطني 92، وتفاعل معها الكثير من أبناء الوطن، كما تم تكريم الإعلاميين لحضورهم وتفاعلهم، إضافة إلى تكريم الجهات الراعية لحفل الجمعية بهذه المناسبة العزيزة، والتقاط الصور التذكارية.