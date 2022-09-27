"إنسان "تحتفل باليوم الوطني الـ 92 بأوبريت دار المعالي

فيما رحب أحد أبناء نادي "إنسان " بالحضور وعبر عن سعادته وزملائه بالاحتفاء باليوم الوطني وصدق مشاعرهم وإخلاصهم لبلادهم وتلاحمهم الوطني، مبيناً أن ذكرى اليوم الوطني هي من أعز المناسبات على قلوبهم، مجددين وفائهم لهذا الوطن المعطاء. وشاكرين لجمعيتهم إنسان هذا الاهتمام وحرصها على إشراكهم في المناسبات الوطنية والعامة. ثم ألقى أحد الأبناء قصيدة وطنية بهذه المناسبة.