"التنمية الاجتماعية" بشرورة تكرّم المتطوعين والمتطوعات

نظم مركز التنمية الاجتماعية بشرورة، بحضور المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم الاثنين، احتفالًا لتكريم المتطوعين والمتطوعات، بمناسبة اليوم السعودي العالمي للتطوع لعام 2022.
شمل التكريم الفرق التطوعية المشاركة والجهات الحكومية والأهلية وعددًا من الأفراد.
وافتتح "العنزي" فور وصوله معرض الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المصاحب للفعالية، واستمع لشرح عن أبرز الأعمال التطوعية التي قامت بها الجهات المشاركة والمبادرات التي نفذتها والفرص التطوعية القادمة والتسويق لها من خلال المعرض.
بعدها نُظم الحفل الخطابي لهذه المناسبة، والذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمدير عام الموارد البشرية بمنطقة نجران عمر النعمي، أوضح خلالها جهود المملكة في نشر مفهوم التطوع ومجالاته ليكون وفق نهج مجوَّد يحفز على التبني المجتمعي من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات في مقدمتها المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تعد حاضنة سعودية للعمل التطوعي، توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في المملكة.
وأشار إلى أن الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة من أهم مستهدفات رؤية 2030، التي رسمت انطلاقة جديدة لثقافة العمل التطوعي في المملكة بوصفه أحد محركات تنمية الإنسان حضاريًا وركيزة أساسية في تحقيق تنمية مستدامة لأي مجتمع.
بعدها شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن جهود الجهات الحكومية والأهلية وآخرًا للأعمال التطوعية في الحج.
كما شاهدوا عرضًا مرئيًا لمبادرة أبناء طموح، بعدها كرم محافظ شرورة الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المشاركة.
وقال محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي: إن العمل التطوعي من الأعمال العظيمة التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف، ورغّبنا بها، وهو جزء مما تربى عليه الشعب السعودي الذي يسارع دائمًا للمشاركة والإسهام في الأعمال الخيرية والتطوعية.
ولفت إلى أن المملكة بشعبها تتفرد عن العالم في مجالات التطوع، مؤكدًا أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي، وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير، وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين، مثمنًا دور الفرق التطوعية في خدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه.