"التنمية الاجتماعية" بشرورة تكرّم المتطوعين والمتطوعات

بعدها نُظم الحفل الخطابي لهذه المناسبة، والذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمدير عام الموارد البشرية بمنطقة نجران عمر النعمي، أوضح خلالها جهود المملكة في نشر مفهوم التطوع ومجالاته ليكون وفق نهج مجوَّد يحفز على التبني المجتمعي من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات في مقدمتها المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تعد حاضنة سعودية للعمل التطوعي، توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في المملكة.