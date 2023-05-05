مدير تعليم جدة يتوج الفائزين ببطولات دوري المدارس 2023 لـ"القدم والطائرة والسلة"

وحصلت على المركز الأول للمرحلة الثانوية، مدرسةُ زيد بن سهل، بعد انتصارها على مدرسة الأقصى الأهلية، كما حققت مدرسةُ الحديبية المركزَ الأول على مستوى المرحلة المتوسطة، فيما حلت مدرسة صهيب بن سنان في المركز الثاني.