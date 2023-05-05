مدير تعليم جدة يتوج الفائزين ببطولات دوري المدارس 2023 لـ"القدم والطائرة والسلة"

توج المديرُ العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، مساء أمس الخميس؛ فرقَ المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثاني في دوري المدارس 2023 لكرة القدم، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
جاء ذلك عقب المباراتين الختاميتين اللتين أقيمتا بملعب مركز الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي، بحضور مدير عام مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، والرئيس التنفيذي بالنادي الأهلي وليد معاذ.
وحصلت على المركز الأول للمرحلة الثانوية، مدرسةُ زيد بن سهل، بعد انتصارها على مدرسة الأقصى الأهلية، كما حققت مدرسةُ الحديبية المركزَ الأول على مستوى المرحلة المتوسطة، فيما حلت مدرسة صهيب بن سنان في المركز الثاني.
وتوج المديرُ العام المدارسَ الفائزة ببطولة دوري كرة السلة 2023؛ حيث حصلت مدرسة دار جنى العالمية على المركز الأول للمرحلة المتوسطة، بعد انتصارها على مدرسة دار الذكر الأهلية، فيما حصلت مدرسة دار جنى العالمية على المركز الأول للمرحلة الثانوية، وحلت مدرسة جدة العالمية ثانيًا.
وتوج المدير العام الفائزين ببطولة دوري كرة الطائرة 2023؛ حيث حصلت مدرسة الأمجاد الأهلية المتوسطة على المركز الأول وكأس البطولة، بعد فوزها على فريق كرة الطائرة لمدرسة المروة المتوسطة، فيما حققت مدرسة الأقصى الأهلية المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، بعد الفوز على مدرسة الفلاح الأهلية.
يُذكر أن دوري المدارس في نسخته الرابعة يقام تحت مظلة وزارة الرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، وشركة "صلة"، فيما أشرف على تنظيم البطولة بتعليم جدة إدارة الإشراف التربوي "قسم التربية البدنية".
وبلغ عدد الطلاب المشاركين في الدوري في جميع الألعاب بمدارس جدة؛ أكثر من 6 آلاف طالب من المراحل الدراسية الثلاث، وشارك في تنفيذ الدوري 400 معلم.
ويهدف الدوري لاكتشاف وتعزيز مهارات الموهوبين من الطلاب في الألعاب الرياضية، وصقل مواهبهم، وصناعة المزيد من الإنجازات المواكبة لرؤية المملكة 2030.