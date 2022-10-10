شاهد.. وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يزور جامع الملك فيصل بغينيا كوناكري

وفي ختام الزيارة قال إن هذا اليوم من الأيام المباركة التي نشاهد فيها مَعلمًا من المعالم التي أقيمت لذكر الله سبحانه وتعالى، وهو جامع الملك فيصل -رحمه الله- في كوناكري؛ مبينًا أن هذا المَعلم يؤكد التواصل بين المسلمين، والمحبة في ذات الله، ويؤكد النهج الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست بحمد الله، وهي تؤكد رعاية المسلمين والقيام بشؤونهم وتفقد أحوالهم.