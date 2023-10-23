اختتام أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى في حائل

اختتمت الشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم الاثنين، أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى 2023.
وكان قد انطلقت تلك الأنشطة، أمس، في مقر كلية الطب بجامعة حائل، تحت شعار "أساسيات الوقاية من العدوى ومكافحتها".
ويهدف الأسبوع العالمي، إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها في المنشآت الصحية.
ودشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الأحد: انطلاق الفعاليات بحضور رئيس جامعة حائل؛ حيث تضمنت الفعاليات عددًا من المعارض والأركان التوعوية والتثقيفية.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها: جامعة حائل، وتجمع حائل الصحي، ومستشفيات القطاع الصحي الخاص، ومطار حائل الدولي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومركز التأهيل الشامل بحائل، والعيادات الشاملة لقوى الأمن بحائل، وذلك للتعريف بأهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها.
ويأتي الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، لتسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها في المنشآت الصحية، كوسيلة فعالة للحصول على خدمة آمنة والحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين.
وكذلك للتركيز على الممارسات الآمنة، مثل: الخطوات الخمس لغسيل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي بالماء والصابون والمطهر الكحولي، وأهمية تطهير بيئة المنشآت الصحية، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية، واحتياطات العزل وغيرها.
وايضًا لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى؛ للحفاظ على الأرواح وسلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي.