اختتام أنشطة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى في حائل

جاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها: جامعة حائل، وتجمع حائل الصحي، ومستشفيات القطاع الصحي الخاص، ومطار حائل الدولي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومركز التأهيل الشامل بحائل، والعيادات الشاملة لقوى الأمن بحائل، وذلك للتعريف بأهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها.