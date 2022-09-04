متدرّبو "السياحة والضيافة" بـ"تقنية حائل" يزورون مهرجان "صرار حائل" في نسخته الأولى

زارت مجموعة من متدربي قسم السياحة والضيافة في الكلية التقنية بحائل، مهرجان "صرار حائل" في نسخته الأولى؛ حيث كان في استقبالهم الأستاذ عبدالرزاق الطريفي الذي رحّب بالزيارة، مؤكدًا أنها بداية الاستثمار في الكادر البشري فيما يتعلق بالتسويق السياحي وكيفية تنظيم الفعاليات السياحية، ولها الكثير من المنافع الاقتصادية والثقافية لأبناء المجتمع المحلي، لاسيما أن "صرار حائل" يعتبر موروثًا شعبيًّا وجزءًا من التراث المحلي.