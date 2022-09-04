متدرّبو "السياحة والضيافة" بـ"تقنية حائل" يزورون مهرجان "صرار حائل" في نسخته الأولى

زارت مجموعة من متدربي قسم السياحة والضيافة في الكلية التقنية بحائل، مهرجان "صرار حائل" في نسخته الأولى؛ حيث كان في استقبالهم الأستاذ عبدالرزاق الطريفي الذي رحّب بالزيارة، مؤكدًا أنها بداية الاستثمار في الكادر البشري فيما يتعلق بالتسويق السياحي وكيفية تنظيم الفعاليات السياحية، ولها الكثير من المنافع الاقتصادية والثقافية لأبناء المجتمع المحلي، لاسيما أن "صرار حائل" يعتبر موروثًا شعبيًّا وجزءًا من التراث المحلي.
من جهته أكّد رئيس قسم السياحة والضيافة متعب غدير الشمري، على أهمية هذه الزيارات الميدانية التي تأتي ضمن الزيارات المجدولة للقسم وتربط بين الجانبين النظري والعلمي، كما تترك أثرًا إيجابيًّا في المتدربين وتُعزز طاقتهم الإيجابية، وتمنحهم فرصة للتعرف على الفرص الوظيفية في مجالات تصميم وإدارة الفعاليات السياحية، وكذلك التسويق السياحي وتصميم البرامج السياحية.
وأكّد عضو هيئة التدريب ومنسق الرحلات الميدانية في القسم علي اليوسف، أن هذه الزيارة مهمة جدًّا لمتدربي القسم؛ لأنها تهدف للاحتكاك بالميدان السياحي عن قُرب والتعرف على أهمية هذه المهرجانات والفعاليات السياحية ومنافعها الكثيرة في مختلف المجالات، كما أنها توضح لهم أهمية نمط السياحة الزراعية الذي يُعد واحدًا من أهم الأنماط السياحية في منطقة حائل ويستهوي الكثير من الزوار.
ويعدّ قسم السياحة والضيافة من الأقسام الناشئة في الكلية التقنية بمنطقة حائل، ويلعب دورًا كبيرًا في دعم حركة النشاط السياحي في المنطقة التي ستشهد نموًّا سياحيًّا صخمًا في الأعوام المقبلة.