بمشاركة موظفيه والزوار.. "مستشفى ظلم العام" يحتفل باليوم الوطني الـ94

احتفل مستشفى ظلم العام عضو تجمع الطائف الصحي، اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني الـ94 للمملكة.
جاء ذلك في حفل نظمه المستشفى، في صالة الاستقبال الرئيسية شارك فيه الموظفون والزوار.
وتمت خلال الاحتفالية، زيارة المرضى المنومين، والالتقاء بالمراجعين، ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية.
ووزعت إدارة المستشفى الهدايا على المنومين والمراجعين والموظفين والموظفات؛ فيما تضمنت الاحتفالية استعراضًا للمنجزات الصحية، والأعمال الوطنية التي تم عرضها على اللوحات الإعلانية.
وفي ذات السياق شارك مستشفى ظلم العام في احتفال وفعاليات بلدية ظلم بمناسبة اليوم الوطني التي أقيمت في الحديقة العامة بالمنطقة؛ حيث تمثلت مشاركة المستشفى في تنفيذ حملة ميدانية وتوعوية عن لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولاقت الحملة إقبالًا كبيرًا من الزوار.
وكانت الإضاءة الخضراء، قد زينت الواجهة الرئيسية للمستشفى خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني؛ فيما تم تجميل مداخل وممرات المستشفى بشعارات اليوم الوطني، وعدد من اللوحات التي تستعرض المنجزات الوطنية.