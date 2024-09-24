بمشاركة موظفيه والزوار.. "مستشفى ظلم العام" يحتفل باليوم الوطني الـ94

وفي ذات السياق شارك مستشفى ظلم العام في احتفال وفعاليات بلدية ظلم بمناسبة اليوم الوطني التي أقيمت في الحديقة العامة بالمنطقة؛ حيث تمثلت مشاركة المستشفى في تنفيذ حملة ميدانية وتوعوية عن لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولاقت الحملة إقبالًا كبيرًا من الزوار.