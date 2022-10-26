"بناء" توقع اتفاقية شراكة لتأهيل وتوظيف أيتامها في مجموعة "هاكا"

وأعرب "الخالدي" عن شكره لمجموعة حسن عبدالكريم القحطاني القابضة (هاكا ) لدورها في المبادرات الاجتماعية، مثمناً ما قدموه لجمعية بناء من دعم ومساندة وتوفير فرص وظيفية للأيتام واليتيمات، معرباً عن تطلعه إلى أن تحقق هذه الشراكة العديد من أوجه الدعم والتمكين داعياً الله أن يجعل ما قدموه في موازين أعمالهم.