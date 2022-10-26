"بناء" توقع اتفاقية شراكة لتأهيل وتوظيف أيتامها في مجموعة "هاكا"

وقعت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية اتفاقية تعاون مع مجموعة حسن عبدالكريم القحطاني القابضة "هاكا" على هامش معرض وظائف 2022.
وستساهم الاتفاقية في تأهيل وتوظيف الأيتام في قطاعات المجموعة للمساهمة في تحقيق حياة كريمة للأيتام واسرهم.
وقع الاتفاقية عن جمعية بناء المدير العام عبدالله الخالدي وعن مجموعة هاكا الرئيس التنفيذي فايز العنزي.
وأوضح "الخالدي" أن الاتفاقية تتضمن توفير فرص وظيفية للأيتام واليتيمات في المجموعة وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم الوظيفية.
وأشار بأنها تأتي بتوجيهات مجلس إدارة جمعية بناء وعلى رأسهم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في تحسين حياة الأيتام وأسرهم وتمكينهم وخلق فرص تأهيل وتوظيف لهم.
وأضاف "الخالدي" أن الاتفاقية تضمنت أيضاً المساهمة في تأهيل وتدريب الأيتام واليتيمات لاستقطابهم للعمل في الفرص الوظيفية حيث تقوم الجمعية بترشيح الأيتام واليتيمات الذين يحملون مؤهلات وخبرات تتناسب مع الفرص الوظيفية المقدمة من المجموعة.
وأعرب "الخالدي" عن شكره لمجموعة حسن عبدالكريم القحطاني القابضة (هاكا ) لدورها في المبادرات الاجتماعية، مثمناً ما قدموه لجمعية بناء من دعم ومساندة وتوفير فرص وظيفية للأيتام واليتيمات، معرباً عن تطلعه إلى أن تحقق هذه الشراكة العديد من أوجه الدعم والتمكين داعياً الله أن يجعل ما قدموه في موازين أعمالهم.
وأشار المدير العام لجمعية بناء عبدالله الخالدي إلى أن الجمعية تواصل عقد الاتفاقيات والشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحسين حياة اليتيم وأسرته.