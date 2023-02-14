"تعليم الرياض" تحتفي بفوز 30 طالبًا في مسابقة "فارس الفرسان"

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالشراكة مع النادي الأدبي، اليوم الثلاثاء، بــ30 طالبًا فازوا في مسابقة الإلقاء "فارس الفرسان"، ضمن فعاليات الاحتفاء بذكرى "يوم التأسيس 2023"، في مركز الملك سلمان الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي بمركز الملك سلمان الاجتماعي، والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض، وعدد من المسؤولين وقيادات تعليم الرياض وأولياء أمور الطلاب.
وكانت مسابقة "فارس الفرسان" قد مرَّت بثلاث مراحل؛ حيث شهدت المرحلة الأولى بمسمى "فرسان الإلقاء" مشاركة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.
والمرحلة الثانية كانت على مستوى المكاتب من خلال 12 منافسة، إلى أنْ تم تأهيل 163 طالبًا في المرحلة الأخيرة؛ حيث جرى تكريم 30 طالبًا فازوا بمسابقة "فارس الفرسان" بواقع عشرة طلاب من كل مرحلة.
يُذكر أن المسابقة تهدف إلى إكساب الطلاب مهارات الإلقاء وفنون التعبير، والتحدّث بطلاقة ومواجهة الجمهور، إضافة إلى رعاية الطلبة الموهوبين في هذا المجال.