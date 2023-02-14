"تعليم الرياض" تحتفي بفوز 30 طالبًا في مسابقة "فارس الفرسان"

والمرحلة الثانية كانت على مستوى المكاتب من خلال 12 منافسة، إلى أنْ تم تأهيل 163 طالبًا في المرحلة الأخيرة؛ حيث جرى تكريم 30 طالبًا فازوا بمسابقة "فارس الفرسان" بواقع عشرة طلاب من كل مرحلة.