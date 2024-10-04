مواطنون يشتكون عبر "سبق" من رداءة طريق العين الحارة بالليث

وأكّدوا أنّ تهالك الطريق تسبّب في أضرار لمركباتهم، لافتين إلى أنه بحاجة ماسة إلى إعادة السفلتة، خصوصًا في المنطقة القريبة من العين الحارّة التي يرتادها المتنزّهون وطالبو الاستشفاء من مياهها الكبريتية، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين من داخل المحافظة وخارجها.