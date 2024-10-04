مواطنون يشتكون عبر "سبق" من رداءة طريق العين الحارة بالليث

عبّر عدد من سالكي طريق "غميقة - العين الحارة" شرق الليث، عن امتعاضهم الشديد من سوء الطريق الذي يسلكه عدد من السكان والمعلمين والطلاب، مطالبين المسؤولين في الجهات المختصّة بضرورة سرعة إصلاح الخلل الذي يعاني منه الطريق منذ سنوات.
وأشار السكان في شكوى تلقّتها "سبق" إلى أنّ معاناتهم مع الطريق المتهالك مستمرّة منذ سنوات، برغم مطالبتهم الحثيثة بين الحين والآخر إلى الجهات المعنية في المحافظة، ولكن دون جدوى.
وأكّدوا أنّ تهالك الطريق تسبّب في أضرار لمركباتهم، لافتين إلى أنه بحاجة ماسة إلى إعادة السفلتة، خصوصًا في المنطقة القريبة من العين الحارّة التي يرتادها المتنزّهون وطالبو الاستشفاء من مياهها الكبريتية، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين من داخل المحافظة وخارجها.
وحمّلوا فرعَ وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المسؤوليةَ الكاملة في عدم الاهتمام والعناية بالطريق حتى وصل إلى هذا الوضع، مناشدين بضرورة الوقوف على معاناتهم، وسفلتة الطريق على وجه السرعة.