أمانة الطائف تنفذ حملة رقابية وتوعوية على المباني "تحت الإنشاء"

وبينت الأمانة أن أكثر من 1565 جولة رقابية يتم تنفيذها من قبل الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية، على المباني قيد الإنشاء، والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، ورصد ذلك في منصة "ممتثل"، مع توعية أصحاب الإنشاءات والعاملين فيها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.