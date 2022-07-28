أمانة الطائف تنفذ حملة رقابية وتوعوية على المباني "تحت الإنشاء"

نفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، حملة رقابية وتوعوية على المباني "تحت الإنشاء" بنطاق بلدية غرب الطائف الفرعية.
جاء ذلك لتثقيف الملّاك والمقاولين والعاملين بضرورة التقيُّد بالاشتراطات الخاصة بكيفية التعامل مع مخلفات البناء والحفريات والالتزام بالتعليمات؛ للحدّ من التشوُّهات البصرية وتفادي الجزاءات البلدية.
وذكرت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية رصدت امتثال المقاولين والملّاك بتوفير حاويات لجمع ونقل مخلفات البناء وتسوير مناطق العمل، ووضع موادّ البناء داخل السور وتغطية فتحات الخزانات.
وكذا توفير وسائل السلامة اللازمة ووضع لوحة توضح بيانات رخصة البناء والمعلومات الأساسية عن المبنى؛ للمساهمة في تعزيز سلامة العاملين والمارّة والمجاورين، بالإضافة إلى المحافظة على المظهر العام وتحسين المشهد الحضري.
وبينت الأمانة أن أكثر من 1565 جولة رقابية يتم تنفيذها من قبل الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية، على المباني قيد الإنشاء، والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، ورصد ذلك في منصة "ممتثل"، مع توعية أصحاب الإنشاءات والعاملين فيها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.