"ترميم" توقع اتفاقية شراكة "فلو" ومنصة "شبَاك" لدعم مشاريعها التنموية

وأضاف أن مجالات التعاون التي تضمنتها الاتفاقية اشتملت على قيام منصة شباك لإدارة استقبال الأثاث المستعمل شبه الجديد وفق معايير تضمن الجودة وسلامة المواد المتبرع بها، ويتم إدارة الخدمات اللوجستية من خلال شركة فلو من خلال فك ونقل وتوصيل الأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة وإعادة تركيبها في منازل الأسر الأشد حاجة المستفيدين من خدمة الترميم.