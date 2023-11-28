"ترميم" توقع اتفاقية شراكة "فلو" ومنصة "شبَاك" لدعم مشاريعها التنموية

وقعت جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية اتفاقية شراكة مجتمعية ثلاثية مع منصة "شبَاك" وشركة "فلو" برعاية وكيل وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية.
وقع الاتفاقية عن "ترميم" الأمين العام على الأسمري، وعن منصة "شبَاك" المدير التنفيذي للعمليات، منال الشيخ، وعن شركة "فلو" الرئيس التنفيذي أشرف ليلي.
وأوضح الأسمري أن هذه الاتفاقية المجتمعية الثلاثية تأتي من منطلق التكامل والتعاون مع أصحاب المصلحة في خدمة التأثيث وانطلاقًا من رغبة منصة شباك وشركة فلو للمشاركة في تحقيق أهداف جمعية ترميم النبيلة.
وأضاف أن مجالات التعاون التي تضمنتها الاتفاقية اشتملت على قيام منصة شباك لإدارة استقبال الأثاث المستعمل شبه الجديد وفق معايير تضمن الجودة وسلامة المواد المتبرع بها، ويتم إدارة الخدمات اللوجستية من خلال شركة فلو من خلال فك ونقل وتوصيل الأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة وإعادة تركيبها في منازل الأسر الأشد حاجة المستفيدين من خدمة الترميم.
وأشار إلى أن المنصة تقوم بتقديم استشارات الدعم التقني وتطوير آلية العمل في استقبال التبرعات من الأفراد المتبرعين، بينما تدير الجمعية عملية تحديد المستفيدين المستحقين.