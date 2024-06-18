"الغامدي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج والتميز بخدمة ضيوف الرحمن

رفع مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ، والذي تحقق -بتوفيق الله- ثم بما تمّ توفيره من إمكانات وخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم.
وقال " الغامدي" بتوجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - أثبتت المملكة قدرتها على إدارة الحشود، وتميزها في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وأن يديم عليها نعمة أمنها واستقرارها, وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود الوطن الغالي ويحفظهم ويسدد رميهم إنه سميع مجيب.
وبارك "الغامدي " لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، و محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز تلك النجاحات التي جاءت من خلال المتابعة الميدانية والاهتمام بكل ما ييسّر للحجاج أداء فريضتهم والتي كان لها أكبر الأثر في تمكين الحجاج من أداء مناسك حجهم في أمن وأمان وطمأنينة.
وأشار" الغامدي " إلى أن وزارة التعليم كان لها شرف المشاركة الميدانية في موسم حج هذا العام، حيث شاركت مجموعة من الفرق الكشفية من مختلف مناطق المملكة، وكانت الفرقة الكشفية من تعليم الطائف إحداها ومكوّنة من 32 طالباً كشافاً وقائدين كشفيين، لافتاً إلى أن مشاركتهم وسامٌ على صدورهم وخدمة الحجيج شرفٌ لهم و بتلك المشاركة المميزة لفرق كشافة التعليم وأثرهم الواضح نهنئ وزير التعليم يوسف البنيان، ونقدّم له الشكر على زيارته وتحفيزه ودعمه أبناءه الطلاب المشاركين في أداء مهامهم التطوعية والعمل التوعوي في المشاعر المقدّسة.