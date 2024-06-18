"الغامدي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج والتميز بخدمة ضيوف الرحمن

وأشار" الغامدي " إلى أن وزارة التعليم كان لها شرف المشاركة الميدانية في موسم حج هذا العام، حيث شاركت مجموعة من الفرق الكشفية من مختلف مناطق المملكة، وكانت الفرقة الكشفية من تعليم الطائف إحداها ومكوّنة من 32 طالباً كشافاً وقائدين كشفيين، لافتاً إلى أن مشاركتهم وسامٌ على صدورهم وخدمة الحجيج شرفٌ لهم و بتلك المشاركة المميزة لفرق كشافة التعليم وأثرهم الواضح نهنئ وزير التعليم يوسف البنيان، ونقدّم له الشكر على زيارته وتحفيزه ودعمه أبناءه الطلاب المشاركين في أداء مهامهم التطوعية والعمل التوعوي في المشاعر المقدّسة.