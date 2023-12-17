مدير "بيئة مكة" يلتقي وفد "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية

التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية تركي الحتيرشي، يرافقه أعضاء الجمعية.
واستعرض اللقاء نبذة تعريفية عن أهداف الجمعية وخططها الاستراتيجية التطويرية في مجال خدمة للحاج والمعتمر والزوار، وفق التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة و"هدية الحاج"، خلال موسم الحج؛ للاستفادة من لحوم الأضاحي لمستفيدي الجمعية داخل العاصمة المقدسة.
جاء ذلك بحضور مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، ومدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، ومدير قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية حسين كمال الدين فلمبان، ونائب مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة أمين لجنة الحج التنفيذية بالفرع محمد عبدالله الحتيرشي.
يُذكر أن الاجتماع ضم من جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مدير البرامج والمشروعات علاء القباص، ومدير تنمية الموارد معاذ القرني، ومدير مشروع لحوم الأضاحي مصطفى بخاري.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية المهندس تركي الحتيرشي، أهمية تقديم منتجات وحلول وبرامج مبتكرة تسهل على ضيف الرحمن أداء المناسك، وناقش مبادرات الجمعية.
وأعرب "الحتيرشي" والوفد المرافق له عن شكرهم لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة على حرصهم ودعمهم ودعوتهم للاجتماع؛ للتعاون في مبادرات نوعية تحقق الهدف منها.