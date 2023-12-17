مدير "بيئة مكة" يلتقي وفد "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية

جاء ذلك بحضور مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، ومدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، ومدير قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية حسين كمال الدين فلمبان، ونائب مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة أمين لجنة الحج التنفيذية بالفرع محمد عبدالله الحتيرشي.