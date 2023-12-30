"نايف بن ممدوح" يترأس أول اجتماع لـ"قرة عين" في الرياض

عقدت جمعية "قرة عين" لأطفال الأنابيب، اليوم السبت، اجتماعها الأول في مقرها بمدينة الرياض.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، بعد صدور موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تسجيل الجمعية.
وتُعَد "قرة عين" لأطفال الأنابيب، ضمن المبادرات الكريمة للأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
وقد سجلت الجمعية في 20/ 5/ 1445هـ، بتصريح رقم "5526"، وتم اختيار مجلس إدارتها لمدة أربع سنوات.
ونشأت فكرة الجمعية على أن تكون متخصصة في مساعدة غير القادرين على الإنجاب، من خلال الوسائل المساعدة كأطفال الأنابيب، وعلاج أمراض الإنجاب.
وتهدف الجمعية الوليدة إلى نشر التوعية والفتاوى الشرعية المتعلقة بعمليات أطفال الأنابيب، وتثقيف المجتمع بأهميتها وعدم مخاطرها.
وسيكون لـ"قرة عين" شراكات واسعة مع الجهات المقدمة للخدمات الطبية؛ لتقديم تخفيضات كبيرة والتعاون اللازم للمستفيدين.
وتسعى لتقديم الخدمات بذاتها من خلال إنشاء مركز طبي يخدم المستفيدين بأسعار مناسبة.
وستعمل "قرة عين" لأطفال الأنابيب على إيجاد بدائل لغير القادرين على الإنجاب، بالتعاون والشراكة مع جمعيات الأيتام؛ لتحتوي الأسرة اليتيم وتربيه.
وستكون الجمعية في بداية انطلاقتها في منطقة الرياض، ولديها الرغبة مستقبلًا في التوسع في أنحاء المملكة.
حضر الاجتماع نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن صالح الباهلي، والعضو المؤسس الدكتور عبدالعزيز بن محمد الزير، وعضو مجلس الإدارة الدكتورة فدوى بنت حمزة طاهر، وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن طارق أبو عيش.