بفعاليات وبرامج متنوعة.. "تعليم الرياض" يحتفي باليوم الدولي للتسامح

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض العالم الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح 2023م والذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام.
وأطلقت الإدارة العامة العديد من البرامج والفعاليات في المدارس، بالإضافة إلى نشر منتجات إعلامية متنوعة في منصات التواصل الاجتماعي؛ احتفاءً باليوم الدولي للتسامح، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، حيث بدأت في 12 نوفمبر وتنتهي في 16 نوفمبر.
وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية الدكتور محمد آل حسين، أن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح يأتي لتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش والتنوع الثقافي وإبراز وسطية ومنهجية المملكة العربية السعودية المعتدلة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030م وإبراز جهود المملكة في تعزيز قيم التسامح والاعتدال.
وأشار "آل حسين" إلى أن الإدارة وضعت العديد من الفعاليات والبرامج لتشجيع الحوار بين الطلاب والطالبات من مختلف الثقافات بما يُظهر فيهم قيم التسامح والاعتدال، وتهدف البرامج كذلك دعم المهارات الاجتماعية والتعليمية للطلاب والطالبات وربطها بقيم التسامح، والتي يأتي منها: الاحترام والاعتدال والانفتاح والصداقة والتطوع والتعاون.