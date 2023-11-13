بفعاليات وبرامج متنوعة.. "تعليم الرياض" يحتفي باليوم الدولي للتسامح

وأطلقت الإدارة العامة العديد من البرامج والفعاليات في المدارس، بالإضافة إلى نشر منتجات إعلامية متنوعة في منصات التواصل الاجتماعي؛ احتفاءً باليوم الدولي للتسامح، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، حيث بدأت في 12 نوفمبر وتنتهي في 16 نوفمبر.