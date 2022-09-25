جامعة المؤسس تنظم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني

رعى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، بالنيابة عن رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الأحد، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، حفل احتفاء الجامعة باليوم الوطني 92 "هي لنا دار".