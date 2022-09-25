جامعة المؤسس تنظم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني

رعى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، بالنيابة عن رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الأحد، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، حفل احتفاء الجامعة باليوم الوطني 92 "هي لنا دار".
وشهد الحفل الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، تكريم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نظير جهودها في مجال مكافحة تلك الآفة.
وقبل بداية الحفل، أجرى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية جولة في معرض الأعمال الفنية؛ حيث تم استعراض مشاركات الطلاب والطالبات في مجال الرسم التشكيلي واللوحات الفنية والأفلام القصيرة؛ للتعبير عن اللحمة بين القيادة والشعب.
وشارك الجميع في فقرة العرضة السعودية قدمها أعضاء الأندية الطلابية.
وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم وقدم طلاب الأندية الطلابية بالجامعة لوحة فنية وطنية بعنوان "وطن العراقة والحضارة" شملت على عرض مسرحي وأوبريت.
وقدمت المديرية العامة عرضًا مرئيًا لجهودها في مكافحة المخدرات وضبط عمليات التهريب لها.
وألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، كلمة بالنيابة عن رئيس الجامعة.
وفي ختام الحفل، كرّم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نظير جهودها في مجال مكافحة المخدرات.
وتسلم درع التكريم بالنيابة مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد بن حماد الحماد.