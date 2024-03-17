إطلاق المخيم الرمضاني السنوي "إفطار ودعوة 17" بغرب الدمام

ويأتي هذا المخيم في إطار التضامن وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة الإسلامية، ونشر الدعوة إلى الله، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الوزارة وحرصها على تنويع مختلف الوسائل الدعوية.