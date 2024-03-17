إطلاق المخيم الرمضاني السنوي "إفطار ودعوة 17" بغرب الدمام

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد بغرب الدمام "نور" مخيمها الرمضاني السنوي للإفطار تحت شعار "إفطار ودعوة 17"، الذي يستهدف تفطير 50 ألف صائم من الجاليات العربية والأجنبية خلال الشهر المبارك للعام السابع عشر على التوالي.
ويتضمن المخيم أنشطة مختلفة لجميع الجاليات، وللمسلمين الجدد بتنوع جنسياتهم، وتقديم دروس ومحاضرات إسلامية من خلال دعاة ومحاضرين مؤهلين، إلى جانب خيام أخرى مخصصة للدعوة إلى الله.
ويشارك في تنظيم أعمال المخيم الرمضاني الذي يقع بجوار جامع الفرقان بغرب الدمام أكثر من 100 متطوع خلال الثلاثين يومًا.
ويأتي هذا المخيم في إطار التضامن وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة الإسلامية، ونشر الدعوة إلى الله، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الوزارة وحرصها على تنويع مختلف الوسائل الدعوية.