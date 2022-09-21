ضمن منظومة متكاملة.. "تعليم عسير" تحتفي بالذكرى الـ92 لليوم الوطني

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني الـ92، على مستوى الإدارة والمدارس ومكاتب التعليم.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن البرامج تشمل إقامة احتفالات في 1250 مدرسة للبنين والبنات، وإقامة معارض وطنية تجسّد مسيرة التنمية في المملكة، وتوظيف مجالات الأنشطة للمناسبة مع إشراك المجتمع المحيط، وإتاحة الفرصة لمنتسبي ومنتسبات "التعليم" للتعبير عن مشاعرهم بهذا الحدث الوطني والعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء لدى النشء.
وأضاف "العُمري" أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات؛ لوضع آلية مشاركة الإدارة في احتفال المنطقة بشكل عام، واحتفال الإدارة بشكل خاص.
وكان "العُمري" قد رأس عدة اجتماعات لإقرار البرامج والفعاليات، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات، فضلا عن تنظيم عدد من المسابقات الوطنية.