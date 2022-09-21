ضمن منظومة متكاملة.. "تعليم عسير" تحتفي بالذكرى الـ92 لليوم الوطني

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن البرامج تشمل إقامة احتفالات في 1250 مدرسة للبنين والبنات، وإقامة معارض وطنية تجسّد مسيرة التنمية في المملكة، وتوظيف مجالات الأنشطة للمناسبة مع إشراك المجتمع المحيط، وإتاحة الفرصة لمنتسبي ومنتسبات "التعليم" للتعبير عن مشاعرهم بهذا الحدث الوطني والعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء لدى النشء.