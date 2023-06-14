محافظ الطائف يطّلع على مشروع تحسين بيئة العمل في صحي وسط الحوية

تفقّد الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف صباح اليوم الأربعاء، مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط الحوية، بعد انتهاء مشروع ترميم وتطوير وتحسين بيئة العمل بالمركز، واستمع لشرح مفصل عن أقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين.
وأشار مدير "صحة الطائف" سعيد القحطاني، إلى أن المركز شهد تطويرًا على كل المستويات، إيمانًا بأهمية جاذبية بيئة العمل للموظفين، كما جرى دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين.
وفي ختام جولته على المركز، أثنى الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف على جودة العمل بالمركز، مبديًا إعجابه بنجاح تطويره، ومقدمًا شكره لصحة الطائف ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود واضحة.
كما تفقد مركز صحي المطار ومركز صحي ميقات قرن المنازل، واطلع على الاستعدادات الجارية لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق مطار الطائف، وميقات قرن المنازل وسالكي الطرق في الطائف.