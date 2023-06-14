محافظ الطائف يطّلع على مشروع تحسين بيئة العمل في صحي وسط الحوية

وأشار مدير "صحة الطائف" سعيد القحطاني، إلى أن المركز شهد تطويرًا على كل المستويات، إيمانًا بأهمية جاذبية بيئة العمل للموظفين، كما جرى دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين.