حجاج "كيان" للأيتام: دموعنا تعبّر عن فرحتنا.. وكلمات الشكر لا تكفي

كما عبّر الابن الحاج مروان عبد الله عيسى، عن مشاعره قائلًا: "جئنا بفضل الله، ثم بفضل جمعية كيان للأيتام، وتركنا أهلنا ومتاع الدنيا من أجل الحج؛ لما فيه من راحة وتقرب إلى الله، ورحمة ومغفرة، فالحمد لله الذي اصطفانا من بين الناس لنكون من حجاج بيته، فهذه حجتي الأولى سهلة ميسرة ولم تقابلنا صعوبات ولله الحمد".