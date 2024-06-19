حجاج "كيان" للأيتام: دموعنا تعبّر عن فرحتنا.. وكلمات الشكر لا تكفي

أنهى حجاج جمعية "كيان" للأيتام مناسك الحج لعام 1445هـ، بعد أن لبّوا نداء الله، بدعم من الخيّرين في هذا البلد العظيم، وبإشراف الأخصائية هديل الغيلان، والداعية إيمان السعدون.
وكانت قد انطلقت حملة "كيان" السابعة؛ وهي تضم أبناء وبنات الجمعية، إلى جبل عرفات فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ليتمّوا شعيرة الحج تحت "مشروع قيم"، وهو من مشروعات جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، وهم سعداء فرحون بما آتاهم الله من فضله مستبشرين بعفو الله ورضوانه.
وفي عرفات كبّر حجاج "كيان" الله، وحمدوه وشكروه على هذه النعمة التي أنعم بها عليهم ومنحها لهم، وشكروا القائمين على حملة "كيان" السابعة.
وعبّروا عن مشاعرهم الجيّاشة المليئة بالسعادة والحبور، وشكروا المشرفة الداعية إيمان السعدون على كل ما تقدمه لهم من نصائح وتوصيات، كما شكروا جمعية "كيان" على كل ما تقدمه لهم من دعم، وخاصةً أداء فريضة الحج، داعين كذلك لأمهم سمها الغامدي، أم الأيتام.
وعبّرت الابنة الحاجة عهد أم فلاح، عن مشاعرها، قائلة: "أشعر بفرحة غريبة، وهذه المرة الأولى التي أحجّ فيها وتيسّرت لنا كل السبل وله الحمد، ولم تواجهنا أية صعوبات، وهذا من فضل الله؛ فجميع الخدمات واضحة ويسيرة والجميع من المشرفات مهتم فينا جدًّا.
وأضافت: أشكر جمعية كيان، وأمي سمها الغامدي، وجميع القائمين على الجمعية بكل ما يقدمونه لنا وأخواتنا وإخواننا، وكلمات الشكر لا تكفي.
كما عبّر الابن الحاج مروان عبد الله عيسى، عن مشاعره قائلًا: "جئنا بفضل الله، ثم بفضل جمعية كيان للأيتام، وتركنا أهلنا ومتاع الدنيا من أجل الحج؛ لما فيه من راحة وتقرب إلى الله، ورحمة ومغفرة، فالحمد لله الذي اصطفانا من بين الناس لنكون من حجاج بيته، فهذه حجتي الأولى سهلة ميسرة ولم تقابلنا صعوبات ولله الحمد".
وتابع: "أقول لجمعية كيان للأيتام: شكرًا لكم وجزاكم الله خيرًا، وأسأل الله أن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، كما أفرحتم قلوبنا، فاللهم بعدد ما أفرحتم قلوبنا وبعدد ما فاضت عيوننا أسأل الله أن يُفيض من رحمته عليكم ويوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلكم عونًا وسندًا في فعل الخير".
وبكل سعادة قالت الابنة الحاجة نوال الطائفي: "مشاعري لا توصف من الارتياح النفسي الذي نشعر فيه، ومن حيث التنظيم الرائع وسهولة حجنا، وهذه أول حجة لي كلها اشتياق إلى الله ملك الملوك، ومن القلب أشكر جمعية "كيان" أثلجت صدورنا في اهتمامها فينا وفي أدقّ التفاصيل، الله يكتب لكم الأجر ويجعلها في موازين أعمالكم، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".
كذلك عبّر الابن الحاج خالد عبد الله فهد عن مشاعره: "شيء جميل ورائع والحمد لله، أقدم من القلب كلمة شكر مشفوعة بالامتنان والتقدير إلى كل الخيرين الذين جادت أياديهم الكريمة بالخير وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء لتيسير حملة حج جمعية كيان السابعة؛ فهذه حجتي الثانية ولله الحمد، وهي سهلة ميسرة مليئة بالمشاعر الجياشة والإيمان بالله عز وجل، والحمد لله الذي منّ عليّ بالقبول، كنت أتمنى الحج وجمعية "كيان" حققت لي أمنيتي فأنا في غاية الفرح والسعادة والاطمئنان النفسي ولله الحمد، وكل الشكر لجمعية كيان الداعمة الأولى لنا دومًا، ولكل الداعمين لحملة الحج والمشرفين عليها من الجمعية".