أكثر من 405 خدمات تقدمها الوحدة البيطرية بالدمام خلال النصف الأول من 2023م

قدمت الوحدة البيطرية بالدمام أكثر من 405 خدمات مختلفة للمستفيدين من التحصين بمختلف اللقاحات البيطرية والمعالجة، وزيارات ميدانية لمختلف الخدمات من حالات علاجية طارئة وكذلك تدقيق وتوثيق سجلات المربين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن الخدمات المتعلقة بالثروة الحيوانية تخضع لعدة محاور أساسية ومنها الوقاية ضد الأمراض المعدية والوبائية وتطبيق برامج مكافحة الأمراض الفتاكة التي تفتك بالماشية من خلال عمليات الاستقصاء الوبائي والمسح السيرولوجي وكذلك الرعاية الصحية من تقديم الطب والعلاج عن طريق المكاتب والوحدات البيطرية.
وأضاف "المطيري" أنه بلغ إجمالي عدد الحيوانات المحصنة ضد الأمراض المعدية والوبائية ضمن نطاق خدمات الوحدة البيطرية بالدمام سبعة أشهر لعام 2023 (291061) جرعة بمختلف اللقاحات البيطرية منها (393 جرعة) للحيوانات الأليفة، و(290100 ) للماشية، بينما إجمالي الحالات المعالجة (97896) رأسًا منها (5085 رأسًا) للحيوانات الأليفة، حيث تم إنهاء (1439) زيارة ميدانية لمختلف الخدمات من زيارات ميدانية وحالات علاجية طارئة وكذلك تدقيق وتوثيق سجلات المربين لعدد(912)، وبلغ عدد العينات المخبرية (1278) عينة، بينما بلغ المحصن من الخيل 568 رأسًا، وباشرت (23) بلاغات الرفق بالحيوان وإصدار (41) شهادة طبية بيطرية (6281) رسالة تواصل مع المستفيدين، بإجمالي شامل كل الخدمات (404977) خدمة.
ونوه مدير الوحدة البيطرية بالدمام الطبيب البيطري محمود الخميس المربين والمهتمين بالثروة الحيوانية بضرورة المتابعة الدورية لبرامج التحصينات والمعدة من قِبل الوزارة والتي تحمي الماشية من الأمراض المعدية والوبائية وتقلل من الخسائر الاقتصادية وتُسهم بتنمية وإكثار هذه الثروة.
وأضاف "الخميس" أن الاعتماد على التحصينات دون الاهتمام بتقديم الأعلاف المتزنة أمر غير جيد لأن التغذية السليمة والمتنوعة تُسهم برفع الكفاءة المناعية للحيوانات، مع ضرورة القيام بعمليات التنظيف والتطهير للحظائر وتغير الفرشة وذلك لتجنب العدوى بالطفيليات، مع تجنب إدخال أي حيوانات جديدة على القطيع القديم دون عزلهم لمدة 28 يومًا، مع مراعاة عدم إعطاء أي أدوية بيطرية دون الرجوع للمختصين، مع مراعاة توفير الماء الصالح للشرب باستمرار وتوفير أماكن إيواء ظليلة وكافية مع عدم إجهاد الحيوانات في الأعمال، مع ضرورة زراعة الأشجار حول الحظائر لتقليل الحرارة المباشرة خصوصًا في فصل الصيف.