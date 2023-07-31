أكثر من 405 خدمات تقدمها الوحدة البيطرية بالدمام خلال النصف الأول من 2023م

وأضاف "الخميس" أن الاعتماد على التحصينات دون الاهتمام بتقديم الأعلاف المتزنة أمر غير جيد لأن التغذية السليمة والمتنوعة تُسهم برفع الكفاءة المناعية للحيوانات، مع ضرورة القيام بعمليات التنظيف والتطهير للحظائر وتغير الفرشة وذلك لتجنب العدوى بالطفيليات، مع تجنب إدخال أي حيوانات جديدة على القطيع القديم دون عزلهم لمدة 28 يومًا، مع مراعاة عدم إعطاء أي أدوية بيطرية دون الرجوع للمختصين، مع مراعاة توفير الماء الصالح للشرب باستمرار وتوفير أماكن إيواء ظليلة وكافية مع عدم إجهاد الحيوانات في الأعمال، مع ضرورة زراعة الأشجار حول الحظائر لتقليل الحرارة المباشرة خصوصًا في فصل الصيف.