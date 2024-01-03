أمين الطائف يُكرّم "شركاء النجاح" في الجهد التطوعي خلال 2023

وكما يأتي ذلك سعيًا لغرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات، واستثمار الوقت والقدرات، وتعزيز روح الانتماء الوطني، والتأكيد على أهمية مبادرات التطوع وما تشكّله من قيمة بالغة الأثر في التنمية المستدامة، وتطوير مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم.