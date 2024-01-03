أمين الطائف يُكرّم "شركاء النجاح" في الجهد التطوعي خلال 2023

كرّم أمينُ الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالنسيم؛ شركاءَ النجاح في الجهد التطوعي من منسوبي الأمانة وبلدياتها المرتبطة، والقطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي.
جاء ذلك تزامنًا مع "اليوم العالمي للتطوع"، تحت شعار "واصل أثرك"؛ تقديرًا لمشاركتهم في المبادرات المجتمعية للأمانة التي نفّذت خلال العام 2023م.
وكما يأتي ذلك سعيًا لغرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات، واستثمار الوقت والقدرات، وتعزيز روح الانتماء الوطني، والتأكيد على أهمية مبادرات التطوع وما تشكّله من قيمة بالغة الأثر في التنمية المستدامة، وتطوير مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم.
وأشاد أمين الطائف بجهود المشاركين، مؤكّدًا سعي أمانة الطائف لتعزيز المشاركة المجتمعية في مبادراتها وبرامجها التطوعية؛ انطلاقًا من دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالعمل التطوعي الذي يمثّل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى مليون متطوع؛ لتحقيق التكامل والتكاتف بين فئات المجتمع.
وأيضًا لتعزيز مفهوم التطوع كقيمة إنسانية وحضارية ترسخ الحسّ بالمسؤولية بين أفراد المجتمع، وتحفز روح المبادرة؛ سعيًا إلى استثمار المهارات والخبرات والطاقات الفردية في برامج وأنشطة تطوعية تخدم المجتمع.